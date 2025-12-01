Ajax sluit tribune harde kern voor duel met Feyenoord na vuurwerkactie

Ajax houdt een deel van het stadion bij de thuiswedstrijd tegen Feyenoord op zondag 14 december leeg. Het gaat om de vakken 125 tot en met 129 op de eerste ring zuid. Daar zit de harde kern, de F-Side.

Ajax heeft dat besluit genomen na de vuurwerkactie van zondag tegen FC Groningen. Dat duel werd na zes minuten gestaakt nadat er door de F-Side massaal vuurwerk werd afgestoken. Er kwamen volgens Ajax veel mensen zonder toegangsbewijs naar binnen door een nooduitgang te forceren. Zij hadden veel vuurwerk bij zich. Het restant van de wedstrijd wordt dinsdagmiddag achter gesloten deuren gespeeld.

"Dit besluit is genomen naar aanleiding van de ernstige incidenten vanuit deze vakken rond de gestaakte wedstrijd tegen FC Groningen, waardoor spelers en publiek in gevaar werden gebracht en de wedstrijd niet uitgespeeld kon worden", meldt Ajax. "Daarnaast zal de laatste training voor de wedstrijd tegen Feyenoord besloten plaatsvinden."

Ajax kiest voor de wedstrijd tegen Feyenoord omdat dat, na FC Groningen, het eerstkomende thuisduel van de Amsterdammers is. Tussendoor gaat het elftal van interim-trainer Fred Grim op bezoek bij Fortuna Sittard (Eredivisie) en Qarabag (Champions League).