Laatste wens zieke Ajax-fan verpest door vuurwerkchaos, maar herkansing komt toch

Voetbal

Gisteren, 23:14

De laatste wens van terminaal zieke Ajax-supporter Peter is zondagavond mislukt, doordat zwaar vuurwerk de wedstrijd Ajax – FC Groningen vroegtijdig stillegde. Wensenambulance Noord-Holland noemt de situatie pijnlijk. Deze stichting bracht zieke Peter naar de Johan Cruijff ArenA voor wat zijn laatste bezoek aan Ajax moest worden. Maar deze mooi wens kwam door het zware vuurwerk tot een abrupt einde.

Het begon allemaal zo mooi voor Peter. Volgens chauffeur en vrijwilliger André van der Gun leefde Peter namelijk op toen duidelijk werd dat hij nog één keer naar zijn club kon. In het stadion kreeg hij samen met zijn zoon een mooie plek achter het doel van FC Groningen. Alles verliep soepel tot het vuurwerk losbarstte.

Van der Gun vertelt dat hij meteen voelde hoe heftig de knallen waren en dat de situatie voor iemand in Peters conditie te zwaar werd. De rit terug naar het hospice verliep rustig; Peter doezelde weg op de brancard. Daar kreeg hij nog een mascotte, waarmee hij volgens medewerkers de hele nacht heeft geslapen.

Wrang

Milco de Vries, voorzitter Stichting WensenAmbulance Noord-Holland, noemt het extra wrang dat juist een zorgvuldig voorbereide laatste wens zo abrupt mislukte. Hij zegt dat het vuurwerk binnen korte tijd een einde maakte aan iets dat voor Peter van grote betekenis was.

De organisatie is maandag druk bezig geweest om alsnog te regelen dat Peter de wedstrijd die dinsdag zonder publiek wordt gespeeld, alsnog kan bijwonen. Maandag later op de avond kon Milco bevestigen aan Hart van Nederland dat de zieke Ajax-supporter dinsdag bij het duel mag zijn.

Door Redactie Hart van Nederland

