Ajax wint inhaalwedstrijd in lege Johan Cruijff ArenA met 2-0 van Groningen

Ajax heeft dinsdagmiddag met 2-0 gewonnen van FC Groningen. De wedstrijd werd uitgespeeld in een lege Johan Cruijff ArenA, nadat ‘Ajax-fans’ zondagavond grote hoeveelheden zwaar vuurwerk op het veld gooiden. Ook tijdens de inhaalwedstrijd waren opnieuw knallen te horen, dit keer wel buiten het stadion.

Door de overwinning stijgt Ajax naar de vijfde plek in de Eredivisie. De club voorkwam daarmee een negatief record: sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954 verloor de recordkampioen nog nooit vijf competitieduels op rij.

Lege Arena

Het duel werd zondag al na vijf minuten en tien seconden gestaakt bij een 0-0 tussenstand, omdat supporters van Ajax bleven doorgaan met het afsteken van vuurwerk. Dit gebeurde als eerbetoon aan een overleden fan.

In de lege ArenA wist de ploeg van interim-trainer Fred Grim de wedstrijd dinsdag alsnog te winnen. Doelpunten van Mika Godts en Aaron Bouwman bezorgden Ajax de drie punten.

Opnieuw vuurwerk te horen

Ondanks de maatregelen die Ajax heeft genomen tegen de F-side, de groep die zondag het vuurwerk het stadion in schoot, waren er tijdens de inhaalwedstrijd buiten het stadion opnieuw vuurwerkknallen hoorbaar. De betreffende groep supporters is niet welkom bij de laatste training en ook niet bij de wedstrijd tegen aartsrivaal Feyenoord op zondag 14 december.