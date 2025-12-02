Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Ajax wint inhaalwedstrijd in lege Johan Cruijff ArenA met 2-0 van Groningen

Ajax wint inhaalwedstrijd in lege Johan Cruijff ArenA met 2-0 van Groningen

Sporters

Vandaag, 16:10 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Ajax heeft dinsdagmiddag met 2-0 gewonnen van FC Groningen. De wedstrijd werd uitgespeeld in een lege Johan Cruijff ArenA, nadat ‘Ajax-fans’ zondagavond grote hoeveelheden zwaar vuurwerk op het veld gooiden. Ook tijdens de inhaalwedstrijd waren opnieuw knallen te horen, dit keer wel buiten het stadion.

Door de overwinning stijgt Ajax naar de vijfde plek in de Eredivisie. De club voorkwam daarmee een negatief record: sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954 verloor de recordkampioen nog nooit vijf competitieduels op rij.

Lege Arena

Het duel werd zondag al na vijf minuten en tien seconden gestaakt bij een 0-0 tussenstand, omdat supporters van Ajax bleven doorgaan met het afsteken van vuurwerk. Dit gebeurde als eerbetoon aan een overleden fan.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

In de lege ArenA wist de ploeg van interim-trainer Fred Grim de wedstrijd dinsdag alsnog te winnen. Doelpunten van Mika Godts en Aaron Bouwman bezorgden Ajax de drie punten.

Opnieuw vuurwerk te horen

Ondanks de maatregelen die Ajax heeft genomen tegen de F-side, de groep die zondag het vuurwerk het stadion in schoot, waren er tijdens de inhaalwedstrijd buiten het stadion opnieuw vuurwerkknallen hoorbaar. De betreffende groep supporters is niet welkom bij de laatste training en ook niet bij de wedstrijd tegen aartsrivaal Feyenoord op zondag 14 december.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.