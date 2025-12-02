Volg Hart van Nederland
Inhaalwedstrijd Ajax komt te laat voor zieke fan: 'Wens gaat nooit meer in vervulling'

Voetbal

Vandaag, 17:26 - Update: 3 uur geleden

De inhaalwedstrijd van dinsdag van Ajax tegen Groningen in de Johan Cruijff ArenA was te laat voor de zieke Ajax-fan Peter. Zijn conditie is dusdanig verslechtert dat zijn wens volgens medewerkers van de WensenAmbulance Noord-Holland nooit meer in vervulling kan gaan.

De laatste wens van terminaal zieke Ajaxsupporter Peter mislukte zondagavond doordat zwaar vuurwerk de wedstrijd Ajax – FC Groningen vroegtijdig stillegde. Wensenambulance Noord-Holland noemde de situatie pijnlijk. Deze stichting bracht zieke Peter naar de Johan Cruijff ArenA voor wat zijn laatste bezoek aan Ajax moest worden. Maar deze mooi wens kwam door het zware vuurwerk tot een abrupt einde.

Maandagavond werd scheidsrechter Bas Nijhuis opnieuw getrakteerd op vuurwerk in de studio van Vandaag Inside:

Optreden Bas Nijhuis bij Vandaag Inside bruut verstoord door hevig vuurwerk: ‘STAKEN!!!’
5:47

Optreden Bas Nijhuis bij Vandaag Inside bruut verstoord door hevig vuurwerk: ‘STAKEN!!!’

Slecht nieuws

De inhaalwedstrijd van Ajax werd dinsdagmiddag gespeeld zonder publiek, maar voor de terminaal zieke Peter werd een uitzondering gemaakt. Toch kwam dit gebaar te laat, vrijwilligers kregen een sombere boodschap te horen dinsdag bij het hospice waar Peter verblijft. "Toen de vrijwilligers vanmiddag arriveerden bleek helaas dat Peter zijn conditie dusdanig is verslechtert dat zijn laatste wens nooit meer in vervulling zal gaan", schrijft de stichting op Facebook.

