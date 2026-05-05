Nacompetitie Eredivisie gaat verder: dit is het schema en de stand van zaken

De Eredivisie nadert zijn ontknoping met nog twee speelrondes te gaan, maar de play-offs om promotie en degradatie zijn inmiddels al begonnen. De eerste afvallers zijn ook al bekend: Roda JC en FC Den Bosch spelen volgend seizoen opnieuw in de Keuken Kampioen Divisie. Hart van Nederland zet op een rij hoe de rest van de nacompetitie eruitziet.

Terwijl de strijd tegen degradatie in de Eredivisie de komende weken steeds spannender wordt, is het reguliere seizoen in de Keuken Kampioen Divisie al afgerond. ADO Den Haag en SC Cambuur promoveren als nummers één en twee rechtstreeks naar de Eredivisie. Onderaan de Eredivisie is Heracles Almelo al zeker van degradatie. Wie de tweede directe degradant wordt, is nog niet definitief beslist, maar alles wijst momenteel naar NAC Breda, dat maandag een rechtszaak over het overspelen van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles verloor.

ADO Den Haag is afgelopen maand kampioen geworden en dat werd vorige week goed gevierd, zoals te zien op de video boven dit artikel.

In de play-offs strijden zeven ploegen om het laatste Eredivisie-ticket. Zes daarvan komen uit de Keuken Kampioen Divisie: Willem II, De Graafschap, Almere City, RKC Waalwijk, Roda JC en FC Den Bosch. De laatste deelnemer is de nummer zestien van de Eredivisie.

Voordeel voor Eredivisieclub

De opzet van de nacompetitie is dit seizoen veranderd, wat de Eredivisieclub een flink voordeel geeft. Die ploeg stroomt pas in de finale in en heeft daardoor een langere voorbereiding. Momenteel staat FC Volendam op de zestiende plek, maar ook PEC Zwolle, Excelsior en NAC Breda maken nog kans om daar te eindigen.

De nummers drie en vier van de Keuken Kampioen Divisie, Willem II en De Graafschap, hebben eveneens een voordeel: zij slaan de eerste ronde over en starten in de kwartfinales. De overige teams moeten alle rondes doorstaan om de finale te bereiken.

Eerste afvallers bekend

Voor Almere City, RKC Waalwijk, Roda JC en FC Den Bosch begon het play-offavontuur afgelopen week. Almere City boekte in Den Bosch een knappe comeback en won met 3-2. Roda JC hield RKC in de heenwedstrijd op 1-1, waarna de return in Waalwijk uitmondde in een spektakelstuk. RKC maakte in de laatste seconde van de reguliere speeltijd gelijk via een assist van de vertrekkende Michiel Kramer. Uiteindelijk trok de thuisploeg na strafschoppen met 3-1 aan het langste eind.

Zo ziet het schema van de nacompetitie er op dit moment (5-5-2026) virtueel uit:

*Deze infographic is door AI gegenereerd en gecontroleerd door de redactie.