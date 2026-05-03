Cambuur groots gehuldigd in Leeuwarden na promotie naar Eredivisie

SC Cambuur is zondag groots gehuldigd in Leeuwarden na de promotie naar de Eredivisie. Duizenden supporters verzamelden zich op het Oldehoofsterkerkhof om de terugkeer op het hoogste niveau te vieren.

De festiviteiten begonnen met een bustour vanaf het Kooi Stadion. Spelers en staf reden in een open bus door de stad, waar langs de route veel fans hen toejuichten. In het centrum leek het feest pas net begonnen, ondanks dat de promotie al eerder werd veiliggesteld.

Extra bijzonder voor hoofdtrainer

Op het Oldehoofsterkerkhof liep het plein vol met supporters die de ploeg luidkeels ontvingen. Voor trainer Henk de Jong was de promotie extra bijzonder. In dezelfde periode verloor hij zijn moeder en besloot hij na dit seizoen een stap terug te doen. Hij blijft wel betrokken bij de club, maar gaat verder als assistent van de nieuwe hoofdtrainer Johan Plat.

Bekijk in de video boven dit artikel hoe het feest in Leeuwarden werd gevierd.