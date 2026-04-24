KKD afgelopen: deze clubs gaan strijden om een plek in de Eredivisie

Het einde van de Eredivisie nadert en de Keuken Kampioen Divisie (KKD) is afgelopen. De kampioenen zijn al bekend: PSV is fluitend kampioen geworden in de Eredivisie, terwijl ADO Den Haag op het tweede niveau van Nederland de schaal in de lucht mocht houden. Ook de nacompetitie voor promotie en degradatie naar de Eredivisie en de KKD komt eraan. Welke clubs doen er mee aan de play-offs? Hart van Nederland zet het voor u op een rijtje.

De nacompetitie kent zijn moderne vorm sinds het seizoen 2019/2020. De nummer 17 en 18 van de Eredivisie staan buitenspel en degraderen rechtstreeks naar de KKD, terwijl de nummer 1 en 2 van de KKD naar de hoogste klasse promoveren. De nummer 16 van de Eredivisie speelt uiteindelijk play-offs tegen hoog geëindigde KKD-clubs of periodekampioenen. In totaal worden de play-offs gespeeld door één club uit de Eredivisie en zes uit de KKD.

Wie gaan er naar de play-offs?

In de KKD waar vrijdagavond de laatste competitie wedstrijden werden gespeeld, was het volop spannend. Met veel goals, meerdere opstootjes en rode kaarten was het genieten. Een van de clubs die al zeker was van deelname aan de play-offs is Willem II, dat het derdeperiode-ticket heeft doorgeschoven gekregen nadat Cambuur via een tweede plaats promoveerde.

De Graafschap, Almere City en RKC Waalwijk hebben ook een ticket voor de play-offs bemachtigd, nadat zij op een hoge eindpositie zijn geëindigd. Jong PSV, die ook in de subtop is geëindigd, mag als beloftenteam niet promoveren en mag daardoor niet deelnemen aan de nacompetitie. Het vrijgekomen ticket is daarom doorgeschoven naar Roda JC, dat één plek lager eindigde dan Jong PSV.

Den Bosch de nacompetitie in

Het was een knotsgekke avond. Vitesse en Den Bosch maakten allebei nog kans op een ticket voor de nacompetitie. Vitesse moest winnen van Cambuur, terwijl Den Bosch juist moest verliezen van ADO Den Haag. Uiteindelijk verloor Vitesse met 2-1 van Cambuur. De supporters van Vitesse konden het verlies niet hebben en gooide op verschillende momenten fakkels op het veld en naar het publiek van Cambuur.

ADO Den Haag won, zoals verwacht, relatief eenvoudig van Den Bosch met 1-3. Daardoor heeft Den Bosch in de laatste speelronde het laatste ticket voor de play-offs te pakken gekregen.

Wie wordt de nummer 16 van de Eredivisie?

Als we naar de stand kijken vrijdagavond in de Eredivisie staat Excelsior op koers om mee te doen aan de play-offs, maar dit kan nog flink veranderen. NAC staat op dit moment één punt onder Excelsior. Volendam heeft hetzelfde aantal punten, maar een slechter doelsaldo van slechts één doelpunt. Telstar, de nieuwste club in de Eredivisie, staat momenteel twee punten boven Excelsior.

Het lijkt erop dat Excelsior, NAC, Volendam of Telstar de play-offs zal gaan spelen. Heracles staat zes punten achter met nog vier wedstrijden te spelen, waardoor het erg lastig lijkt te worden om nog de play-offs te halen. PEC Zwolle staat op plek 13 met zes punten voorsprong op Excelsior en lijkt daarmee veilig.

Eredivisie G W G V DV DT DS pnt 13. PEC 31 8 10 13 41 66 -25 34 14. Telstar 31 7 9 15 43 53 -10 30 15. Volendam 30 7 7 16 31 50 -19 28 16. Excelsior 30 7 7 16 31 51 -20 28 17. NAC 30 5 10 15 30 51 -21 25 18. Her-acles 30 5 4 21 34 77 -43 19

Speelschema play-offs

De eerste wedstrijden in de play-offs worden op 28 april om 18:45 gespeeld. Roda JC neemt het dan thuis op tegen RKC, terwijl Den Bosch tegen Almere speelt. Uiteindelijk wordt op 23 mei bekend welke KKD- of Eredivisieclub volgend jaar in de Eredivisie speelt.