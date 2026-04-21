Omgekeerde wereld: Den Bosch gebaat bij nederlaag tegen ADO, zo zit het

Voetbal

Vandaag, 15:13

FC Den Bosch staat voor een opvallend scenario in de strijd om de play-offs. De club uit Noord-Brabant is vrijdag in de laatste speelronde namelijk het meest gebaat bij een nederlaag tegen kampioen ADO Den Haag.

Den Bosch eindigde maandag als negende in de Keuken Kampioen Divisie na een 1-1-gelijkspel tegen Jong FC Utrecht. Normaal gesproken levert die plek een ticket voor de play-offs op. Dit seizoen kan dat echter anders uitpakken.

Eerder dit seizoen werd ADO al kampioen. In Den Haag was het toen groot feest, zoals te zien is op deze beelden:

Vierde periodetitel

Dat komt doordat Vitesse nog kans maakt op de vierde periodetitel. Als de club uit Arnhem die wint, gaat het laatste play-offticket naar Vitesse en valt Den Bosch alsnog buiten de boot. Vitesse moet daarvoor vrijdag winnen van SC Cambuur en hopen op puntenverlies van Willem II en/of ADO Den Haag.

Daar zit het opvallende: Den Bosch speelt zelf tegen ADO en heeft er dus belang bij dat die ploeg wint. Tegelijk moet Vitesse zelf punten laten liggen om Den Bosch in de play-offs te houden.

De KNVB benadrukt dat clubs hun sportieve plicht moeten blijven vervullen. "Wij verwachten dat iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, die wedstrijd wil winnen."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

