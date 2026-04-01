Voedselvergiftiging bij FC Den Bosch: duel afgelast door gebrek aan spelers

1 apr 2026, 17:38 - Update: 1 apr 2026, 18:07

De wedstrijd tussen FC Den Bosch en Jong FC Utrecht van aanstaande vrijdag gaat niet door. Dat heeft FC Den Bosch bekendgemaakt. De selectie van de club is getroffen door een voedselvergiftiging, waardoor er onvoldoende spelers beschikbaar zijn.

Volgens de club is het op medische gronden onverantwoord om de wedstrijd door te laten gaan. Ook het korte herstel richting het volgende duel, dat maandag op het programma stond, speelt daarbij een rol.

Verplaatst

De club laat weten het vervelend te vinden voor supporters die zich hadden verheugd op de wedstrijd, die gepland stond als start van het paasweekend. Ook geven ze aan dat het niet om een 1-aprilgrap gaat.

De wedstrijd is inmiddels verplaatst naar maandag 20 april om 20.00 uur. Tickets die al zijn gekocht, blijven geldig voor de nieuwe speeldatum.

