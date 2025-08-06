Terug

'Kind (11) in coma na festival, mogelijk door Nederlandse avocado'

Gisteren, 08:51

Een 11-jarige jongen ligt in coma na een vermoedelijke voedselvergiftiging op een foodfestival in Italië. Hij at daar taco’s met guacamole, mogelijk besmet met botulisme. Dat meldt het AD. De saus werd bereid met avocado-pulp van het Nederlandse bedrijf Salud Foodgroup Europe uit Oosterhout. Het bedrijf heeft de distributie van het product uit voorzorg stilgelegd.

In totaal raakten elf mensen ziek na een bezoek aan het festival Fiesta Latina op Sardinië. Vier van hen liggen in een ziekenhuis in Cagliari, twee anderen worden behandeld op de intensive care in Monserrato. Ook een 62-jarige vrouw ligt nog aan de beademing.

Het Brabantse bedrijf levert wereldwijd en heeft de distributie van het Metro Chef Avocado Pulp inmiddels stopgezet. In Nederland werd het product verkocht bij de Makro maar hier is het momenteel niet leverbaar. Makro laat aan de krant weten dat dit puur toeval is en dat het niks te maken heeft met incident op het Italiaanse festival.

Dodelijk

Botulisme is een zeldzame maar gevaarlijke vorm van voedselvergiftiging, veroorzaakt door een giftige bacterie. De ziekte kan ontstaan door het eten van bedorven of verkeerd bewaard voedsel. Klachten zijn onder meer misselijkheid, spierverlamming en in ernstige gevallen zelfs ademhalingsproblemen of een hartstilstand. In 5 tot 10 procent van de gevallen is botulisme dodelijk.

De Italiaanse autoriteiten onderzoeken of het Nederlandse product de oorzaak is. Justitie heeft de festivalorganisatie als verdachte aangemerkt.

