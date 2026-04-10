ADO keert als kampioen terug in Eredivisie, groot feest in Den Haag

Het is groot feest in Den Haag nadat ADO Den Haag zich vrijdagavond heeft gekroond tot kampioen van de eerste divisie. De koploper uit de Hofstad kwam zelf niet in actie, maar is door het puntenverlies van nummer 2 SC Cambuur zeker van de titel. De ploeg uit Leeuwarden van trainer Henk de Jong kwam bij FC Den Bosch niet verder dan 1-1.

Het kampioenschap wordt vrijdagavond uitbundig gevierd. Er wordt vuurwerk afgestoken en automobilisten en scooterrijders claxonneren. Bij het stadion van ADO Den Haag zijn tientallen mensen samengekomen, ziet een ANP-verslaggever. Daar is vuurwerk te horen en groene rook te zien.

Ook op de Hoefkade in het Transvaalkwartier wordt het kampioenschap uitbundig gevierd door honderden mensen, meldt Omroep West. Daar worden fakkels en rookpotten afgestoken. De omroep meldt dat daar ook ADO-spelers aanwezig zijn en dat ze op de schouders worden genomen.

Promotie

ADO Den Haag, dat zondagmiddag bij FC Dordrecht in actie komt, heeft 83 punten. Cambuur heeft 75 punten, met nog twee speelronden te gaan.

ADO stelde half maart promotie naar de Eredivisie al zeker. Ook Cambuur komt volgend jaar terug in de hoogste voetbalklasse.

1:33 Den Haag maakt zich op voor feestje: ADO na 5 jaar weer terug in Eredivisie

Vierde titel

Voor ADO Den Haag is het de vierde titel in de eerste divisie. De club werd eerder kampioen in 1957, 1986 en 2003.

ADO degradeerde voor het laatst in 2021. De club was een jaar later het dichtst bij een terugkeer naar de Eredivisie toen in de play-offs na strafschoppen werd verloren van Excelsior. De ploeg van trainer Robin Peter verzekerde zich dit seizoen al halverwege maart van promotie.

Voor SC Cambuur is het de derde wedstrijd op rij zonder zege. De ploeg ging na het bereiken van de promotie onderuit bij VVV-Venlo en kon ook niet winnen van FC Dordrecht (1-1). In Den Bosch opende Jack de Vries in de tweede helft de score. Mark Diemers maakte uit een strafschop in de extra tijd gelijk, nadat hij in de eerste helft van elf meter had gemist.