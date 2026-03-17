ADO terug in Eredivisie na zege, fans bestormen massaal veld

ADO Den Haag keert na 5 jaar terug naar de Eredivisie en dat zorgt voor uitzinnige taferelen. Na de 1-0 overwinning op Jong FC Utrecht stroomden fans massaal het veld op, ondanks een duidelijke oproep van de club om dat niet te doen.

De ploeg uit Den Haag stelde de terugkeer veilig door een nipte zege, dankzij een doelpunt van Evan Rottier. Hij scoorde kort na rust uit de rebound en werd tien minuten voor tijd onder luid applaus gewisseld. Door de overwinning is nummer drie De Graafschap niet meer in staat ADO te achterhalen.

In een uitverkocht stadion met 15.000 supporters hing al voor de aftrap een bijzondere sfeer. Duizenden lichtjes waren te zien op de tribunes en buiten het stadion werd minutenlang vuurwerk afgestoken. In de eerste helft gebeurde er weinig, al kreeg ADO in de slotfase nog twee kansen via Luka Reischl en Cameron Peupion.

Fans bestormen het veld

Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los. Fans trokken zich niets aan van de oproep van de club en renden het veld op om de spelers te vieren. Spelers werden op de schouders gehesen en er werd met vlaggen gezwaaid.

De veldbestorming kan nog een staartje krijgen. ADO Den Haag riskeert mogelijk een boete van de KNVB. Intussen is de club nog in de race voor het kampioenschap. Concurrent Cambuur staat vier punten achter, maar heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.

ADO degradeerde in 2021 en zat een jaar later dicht bij promotie, maar verloor toen de play-offs na strafschoppen van Excelsior. Daarna ontstonden er rellen op het veld. Dit seizoen kende de ploeg pieken en dalen, maar wist ADO zich op tijd te herstellen en promotie veilig te stellen.