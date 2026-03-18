Den Haag op z'n kop na promotie ADO: 'Polonaise in de kleedkamer'

Het was dinsdagavond nog even nagelbijten voor supporters van ADO Den Haag, maar na een krappe 1-0 zege op Jong FC Utrecht is het zeker: de club keert terug in de Eredivisie. Na 5 jaar afwezigheid kan de grootste club uit Den Haag zich weer meten op het hoogste niveau van Nederland. En de supporters van de Haagse club kunnen niet wachten.

Omdat nummer drie De Graafschap ADO niet meer kan achterhalen, is promotie een feit. "Hoewel we nog kampioen kunnen worden, was het niet eens het belangrijkste. Promoveren is dat, kampioen worden is mooi meegenomen", zegt fan en volkszanger Chicco van de Luijtgaarden tegen Hart van Nederland.

Matchwinner Evan Rottier maakte kort na rust het enige doelpunt van de avond, uit een rebound na een schot van Cameron Peupion. De wedstrijd zelf kwam moeizaam op gang, met weinig kansen in de eerste helft. In het tweede bedrijf kreeg ADO meer mogelijkheden, maar bleef het bij die ene treffer.

Feest in stadion

Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los in het uitverkochte stadion met 15.000 supporters. Ondanks oproepen vooraf om het veld niet op te gaan, stroomden fans massaal het gras op. Ook buiten het stadion werd vuurwerk afgestoken. "Ben blij dat het niet gelijk uit de hand is gelopen", vertelt een supporter.

Fans van het eerste uur namen direct na de wedstrijd en in de nacht alvast een voorschot op het feest. ADO speelt nog een paar wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en maakt nog kans op het kampioenschap, al is promotie voor veel supporters nu al het belangrijkste.

