Oud-ADO'er Beugelsdijk ziet politiek steeds dichterbij komen: 'Ga er wel hard in'

Hart voor Den Haag, de partij van oud-wethouder Richard de Mos, is zoals verwacht de grootste geworden bij de verkiezingen woensdag. De partij komt uit op 16 zetels. Daarmee wordt de kans dat voormalig ADO-verdediger Tom Beugelsdijk in de lokale politiek zal belanden steeds groter. En daar is Beugelsdijk maar wat blij mee.

De voormalig verdediger van onder meer ADO Den Haag staat als nummer 15 op de lijst. De komende dagen zal duidelijk worden wat er met de voorkeursstemmen zal gebeuren. Ook onderhandelt Hart voor Den Haag met andere partijen om de gemeenteraad te vormen. Onze politiek verslaggever Jeanneau van Beurden sprak met Tom Beugelsdijk over de winst van de partij en over zijn wens om deel te nemen aan de lokale politiek.

