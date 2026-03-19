GroenLinks-PvdA winnaar in grote steden, lokale partijen maken opmars

Na de eerste uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van voornamelijk kleinere gemeenten, wordt ook in steeds meer grotere gemeenten duidelijk welke partijen er gewonnen hebben. Alleen de voorlopige verkiezingsuitslagen van Amsterdam ontbreekt nog. In dit artikel zetten we de uitslagen van de grootste steden voor je op een rijtje.

Voor GroenLinks/PvdA heeft de verkiezingen zijn vruchten afgeworpen. In Alkmaar komt de partij opnieuw als winnaar uit de bus. GroenLinks-PvdA gaat met 20,3 procent van de stemmen van 8 naar 9 zetels. Ook in Gouda heeft de partij de meeste stemmen gehaald: 18,1 procent. Dat is wel minder dan vier jaar geleden, toen ze bij elkaar 22 procent hadden. Ook in Rotterdam heeft GroenLinks-PvdA de verkiezingen gewonnen door ruim 3000 stemmen meer te halen dan Leefbaar Rotterdam. Beide partijen krijgen in de Rotterdamse gemeenteraad 11 zetels.

GroenLinks-PvdA is met 13 zetels ook de grootste geworden in Eindhoven, en met 10 zetels veruit de grootste in Arnhem. In Utrecht heeft de fusiepartij 14 zetels gekregen. Daarmee is GroenLinks/PvdA de grootste partij. GroenLinks-PvdA en VVD hebben allebei 6 zetels behaald in Dordrecht en zijn daarmee de grootste partijen in de Zuid-Hollandse gemeente. De fusiepartij heeft wel net meer stemmen gekregen dan de VVD.

Ook als fusiepartij blijft GroenLinks-PvdA de grootste in Amersfoort. Voor de partij zijn 7 stoelen in de raad gereserveerd, 1 minder dan toen de partijen in 2022 nog los van elkaar meededen. De lokale partij KeiHart voor Amersfoort is de grote nieuwkomer: de partij gaat met 6 politici de gemeenteraad in.

Tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen zijn er veel meer mensen gaan stemmen dan vier jaar geleden:

In Groningen heeft GroenLinks-PvdA juist 2 zetels verloren in de gemeenteraad. De partij gaat van 15 naar 13 zetels, maar blijft veruit de grootste. Ook in Haarlem heeft de partij twee zetels moeten inleveren, maar staat met 11 zetels wel bovenaan.

In Tilburg verliest GroenLinks-PvdA 5 van de 13 zetels. Met 8 overgebleven zetels is de partij nog krap de grootste in de Tilburgse raad, samen met de Lijst Smolders Tilburg die 2 zetels wint. GroenLinks-PvdA haalt 9 zetels in Leeuwarden, en dat is een flinke daling ten opzichte van de 15 zetels die GroenLinks en PvdA in 2022 opgeteld nog haalden.

Grote winst voor Hart voor Den Haag

Hart voor Den Haag, de partij van oud-wethouder Richard de Mos, is zoals verwacht de grootste geworden bij de verkiezingen woensdag. De partij komt volgens de Verkiezingsdienst van het ANP uit op 16 zetels. Dat is er eentje minder dan bij de exitpolls van woensdagavond. Hart voor Den Haag kreeg bijna 63.000 stemmen in de hofstad.

Politiek verslaggever Jeanneau sprak Richard de Mos kort nadat bekend werd dat hij een monsterzege had geboekt met zijn partij Hart voor Den Haag:

D66 is bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij geworden in Den Bosch. De partij van premier Rob Jetten heeft een kleine 18 procent van de stemmen behaald en laat daarmee GroenLinks-PvdA (stabiel op bijna 17 procent) achter zich. Ook in Maastricht doet D66 het goed: daar heeft de partij 14 procent van de stemmen gekregen en dat is goed voor 6 zetels in de gemeenteraad. Daarmee gaat de partij er twee zetels op vooruit.

Lokale partijen maken opmars

De VVD blijft ondanks het verlies van 1 raadszetel de grootste partij in Breda. De liberalen gaan van 10 naar 9 zetels, maar ook de grootste concurrent GroenLinks-PvdA verliest een zetel (van 9 naar 8). Grote winnaar is de lokale partij Breda Beslist, die van 2 naar 5 zetels gaat.

De lokale partij Swollwacht heeft de meeste stemmen gekregen in Zwolle. De partij is meer dan verdubbeld, van 8,5 procent naar bijna 19 procent. Dat komt neer op een groei van 3 naar 8 zetels.

Amsterdam hoopt dat donderdagochtend alle stemmen geteld zijn, maar het kan ook middagwerk worden, zei een woordvoerder. Hoorn verwacht de uitslag in de loop van donderdag te brengen, meldt de gemeente op de site.