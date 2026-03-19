Nieuwe partijen doen goede zaken en worden direct de grootste in deze gemeenten

Verkiezingen

Vandaag, 07:02 - Update: 2 uur geleden

In meerdere gemeenten hebben nieuwe partijen bij hun eerste deelname direct de meeste stemmen gekregen. Opvallend, want vier jaar geleden deden deze partijen nog helemaal niet mee. Toch kiezen veel kiezers nu massaal voor lokale nieuwkomers.

In Alphen-Chaam haalde debutant Lokaal Krachtig bijna 42 procent van de stemmen. Ook in Westervoort werd nieuwkomer Wij Westervoort meteen de grootste met ruim 33 procent. Daar verloor GroenLinks-PvdA flink terrein: van ruim 40 procent vier jaar geleden naar nu 24 procent.

Na een eerste voorzichtige schatting blijkt dat meer mensen tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen hebben gestemd dan bij de vorige verkiezingen in 2022:

Ook in Maasdriel en Oldebroek kwamen nieuwe partijen uit het niets bovenaan. Hart voor Maasdriel kreeg 32 procent van de stemmen en in Oldebroek stemde ruim 32 procent op het Christelijk Verbond Oldebroek, de partij van Ongehoord Nieuws-presentator Tom de Nooijer.

In Uitgeest werd Onafhankelijk Uitgeest direct een grote speler met bijna een op de vijf stemmen. De partij haalde net iets meer dan Progressief Uitgeest, dat vier jaar geleden nog de grootste was. Ook in onder meer Goeree-Overflakkee, Hardenberg, Best, Stede Broec en op Texel eindigde een nieuwe partij bovenaan.

Grote verschuivingen in raden

De opkomst van nieuwe partijen zorgt ook voor flinke verschuivingen in gemeenteraden. In Westerwolde komt nieuwkomer Samen voor Westerwolde met 4 zetels binnen en vormt samen met Gemeentebelangen de grootste fractie. De VVD verdwijnt daar zelfs helemaal uit de raad.

In Amersfoort blijft GroenLinks-PvdA de grootste, maar nieuwkomer KeiHart voor Amersfoort komt direct binnen met 6 zetels. Ook Amersfoort voor Vrijheid pakt 3 zetels. In Zaanstad is Lokaal Zaans de grote winnaar met 8 zetels, terwijl de fusiepartij GroenLinks-PvdA daar zetels verliest.

In Vlaardingen groeit ONS.Vlaardingen sterk: van 4 naar 11 zetels. Daarmee wordt de partij veruit de grootste in de gemeente. Tegelijk verliezen landelijke partijen terrein, zoals de VVD die daar halveert in zetels.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

