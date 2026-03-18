Monsterzege voor De Mos in Den Haag: partij op 17 zetels in exitpoll

Vandaag, 21:08 - Update: 11 minuten geleden

De partij Hart voor Den Haag van Richard de Mos is met 17 zetels opnieuw de grootste geworden in Den Haag bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat meldt Ipsos in een exitpoll in opdracht van de NOS. Dat zijn 8 zetels meer dan in 2022. "Een monsterzege voor Hart voor Den Haag."

Zo noemt politiek verslaggever van Hart van Nederland Jeanneau van Beurden de voorlopige uitslag. "De vorige verkiezingen hadden ze nog 9 zetels. Met 8 zetels erbij is dat bijna een verdubbeling", zegt hij. De Mos maakte na de uitslag meteen duidelijk in zijn speech: "Voor de mensen die niet op ons hebben gestemd, wat er niet zo veel zijn, vanaf morgen ben ik er ook voor u."

De vele stemmen hebben ze mogelijk vooral te danken aan de enorme opkomstcampagne die ze hebben gevoerd, aldus Van Beurden. "Ze hebben woensdag nog de hele dag met hun bussen door Den Haag gereden om mensen op te roepen om te gaan stemmen. Daarbij lijkt het alsof mensen het Richard de Mos gunnen na zijn corruptiezaak. Nu komt hij terug."

Hart voor Den Haag wordt daarmee voor de derde keer op rij de grootste partij in Den Haag. Na de verkiezingen van 2018 kwam de partij in het college, maar die coalitie viel toen De Mos en partijgenoot Rachid Guernaoui werden verdacht van corruptie als wethouders. Ze zijn daar volledig van vrijgesproken.

Opkomst hoger dan 4 jaar geleden

De opkomst in Den Haag was rond 21.00 uur ruim 46 procent. Dat is hoger dan de uiteindelijke opkomst 4 jaar geleden en lager dan bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. In 2022 was de opkomst in Den Haag bij het sluiten van de stembussen 43 procent. De gemeenteraadsverkiezingen vonden dat jaar vanwege de coronamaatregelen verspreid over drie dagen plaats. In 2018 was de opkomst in Den Haag 48 procent. De officiële opkomst van deze gemeenteraadsverkiezingen wordt later nog bekendgemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

