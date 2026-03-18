Stembussen gesloten, tellen begonnen: zo komen de uitslagen binnen

Om 21.00 uur zijn de stembussen in heel Nederland gesloten. Nu begint het tellen van de stemmen en komt de eerste belangrijke indicatie al snel binnen.

Kort na de sluiting komt Ipsos met een prognose. Die laat zien hoe er landelijk is gestemd en geeft een eerste beeld van de verhoudingen.

Daarna druppelen de uitslagen per gemeente binnen. In totaal doen 340 gemeenten mee aan deze verkiezingen. Hilversum en Wijdemeren slaan deze ronde over, omdat zij later dit jaar nog stemmen vanwege een fusie. Niet bij iedereen was dit bekend: in Hilversum ontstond woensdag veel verwarring.

Wanneer komen de eerste uitslagen?

De verwachting is dat Schiermonnikoog als eerste met een uitslag komt. Deze gemeente is over het algemeen bij veel verkiezingen als eerste klaar met tellen. In kleinere gemeenten gaat het tellen vaak sneller, omdat er minder stemmen zijn.

In de grote steden wordt het spannend of de uitslagen nog dezelfde avond binnenkomen. Voor steden als Amsterdam en Utrecht is de kans groot dat het tellen tot minstens morgen zal duren.

Ondertussen worden in het hele land partijbijeenkomsten gehouden, waar de eerste resultaten op de voet worden gevolgd.

Wat valt op?

Traditiegetrouw stemmen veel mensen op een lokale partij. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 ging ruim 3 op de 10 stemmen naar een lokale partij.

Deze verkiezingen zijn ook interessant omdat Forum voor Democratie (FvD) in tientallen gemeenten meer meedoet dan de vorige gemeenteraadsverkiezingen. In landelijke peilingen voor de Tweede Kamer staan zij er goed voor, waardoor de verwachting is dat ze lokaal kunnen groeien.

Ook de coalitiepartijen D66, VVD en CDA hopen op een sterke uitslag. Op dit moment is het CDA de grootste landelijke partij in de gemeenten. De vraag is of dat na woensdagavond nog steeds zo is.