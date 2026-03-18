Opkomst verkiezingen loopt uiteen: grote verschillen per stad

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen ligt woensdag rond het begin van de middag in veel gemeenten rond de 20 procent. Toch zijn de verschillen groot. In sommige steden blijft het aantal kiezers achter, terwijl andere plaatsen juist opvallen met hogere percentages.

In Amsterdam had om 13.30 uur 16,4 procent van de inwoners gestemd. Dat is lager dan bij de vorige verkiezingen in 2022, toen rond dat moment 19 procent had gestemd. Uiteindelijk kwam de opkomst toen uit op 46,6 procent, historisch laag voor de hoofdstad.

Utrecht laat een ander beeld zien. Daar had om 13.00 uur 20,5 procent gestemd, hoger dan de 18,5 procent in 2018 rond hetzelfde tijdstip. In Den Haag blijft de opkomst achter: rond 12.20 uur stond de teller op 14 procent, goed voor 61.495 stemmen.

Rotterdam loopt opnieuw achter. Tot 11.00 uur had 8,2 procent gestemd. Bij de vorige verkiezingen was Rotterdam al de stad met de laagste opkomst: 38,9 procent. Burgemeester Carola Schouten heeft beloofd te gaan abseilen van de Euromast als het opkomstpercentage dit keer hoger ligt.

Leiders, voormannen en -vrouwen van politieke partijen brachten al vroeg in de ochtend hun stem uit:

Waar blijft de opkomst achter?

In meerdere gemeenten ligt de opkomst rond de 20 procent. In Assen had tot 13.00 uur 21 procent gestemd, en in Nijmegen 20,2 procent. Ook in Goirle zit de opkomst op 21 procent.

In Brabant blijven de cijfers iets lager. Helmond komt tot 13.00 uur uit op 16 procent, Tilburg op 17 procent en Den Bosch op 18,7 procent. Eerder op de ochtend lagen die percentages nog duidelijk lager.

Waar wordt juist meer gestemd?

Sommige gemeenten steken er duidelijk bovenuit. In Hilvarenbeek ligt de opkomst met 28,7 procent opvallend hoog. Ook in Staphorst is ruim een kwart van de kiezers al naar de stembus gegaan: 26,5 procent.

Andere plaatsen zitten daar net onder. In Baarn ligt de opkomst op 24 procent, in Ermelo op 22,7 en in Groningen op 22,6 procent.

Ook in Zeeland liggen de percentages relatief hoog. In Goes had 12,64 procent van de inwoners voor 11.00 uur gestemd. In Tholen en Sluis lag dat rond de 14,7 procent, en in Vlissingen op 11,62 procent.