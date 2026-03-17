Hier zijn mensen het meest en minst tevreden met hun gemeenteraden

Nederlanders kijken verdeeld terug op 4 jaar gemeenteraad. Uit onderzoek onder het Hart van Nederland Panel blijkt dat 47 procent van de Nederlanders positief terugkijkt op het werk van hun gemeenteraad, tegenover 50 procent die het functioneren van de lokale politici overwegend negatief beoordeelt.

Achter die landelijke tweedeling gaan grote verschillen schuil. In Drenthe klinkt vooral waardering: daar is 70 procent tevreden over de gemeenteraad. Ook in Overijssel en Noord-Brabant overheerst een positief gevoel. Inwoners daar geven vaker aan dat hun lokale bestuur goed heeft gewerkt.

In Rozendaal hebben ze het volste vertrouwen in de lokale politiek. In naamgenoot Roosendaal is dit wel anders, zoals je in bovenstaande video ziet.

Waar zijn inwoners het meest ontevreden?

Heel anders is het beeld in Flevoland. Daar is de onvrede het grootst: ruim zeven op de tien inwoners zijn negatief op het werk van hun raadsleden over de afgelopen 4 jaar. Zo heerst er grote onrust binnen de gemeente Lelystad, waar het college van burgemeester en wethouders twijfelt aan de eigen ambtenaren en hen beticht van een gebrek aan vakbekwaamheid. Daarnaast zijn er zorgen over een bestuurlijke crisis in Almere na het vertrek van wethouders.

Ook in Zeeland en Noord-Holland zijn de kritische geluiden duidelijk in de meerderheid. In andere provincies, zoals Groningen, Friesland en Zuid-Holland, is de balans ook negatief, al liggen de cijfers daar minder ver uit elkaar.

Provincie Positief over werk gemeenteraad Negatief over werk gemeenteraad Geen mening Drenthe 70% 25% 5% Overijssel 56% 43% 1% Noord-Brabant 54% 43% 3% Limburg 53% 44% 3% Gelderland 53% 44% 3% Utrecht 45% 53% 2% Zuid-Holland 43% 56% 1% Friesland 41% 54% 5% Groningen 40% 58% 2% Noord-Holland 37% 59% 4% Zeeland 35% 65% 0% Flevoland 23% 71% 6%