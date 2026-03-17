Hier zijn mensen het meest en minst tevreden met hun gemeenteraden

Vandaag, 20:24 - Update: 2 uur geleden
Nederlanders kijken verdeeld terug op 4 jaar gemeenteraad. Uit onderzoek onder het Hart van Nederland Panel blijkt dat 47 procent van de Nederlanders positief terugkijkt op het werk van hun gemeenteraad, tegenover 50 procent die het functioneren van de lokale politici overwegend negatief beoordeelt.
Achter die landelijke tweedeling gaan grote verschillen schuil. In Drenthe klinkt vooral waardering: daar is 70 procent tevreden over de gemeenteraad. Ook in Overijssel en Noord-Brabant overheerst een positief gevoel. Inwoners daar geven vaker aan dat hun lokale bestuur goed heeft gewerkt.
In Rozendaal hebben ze het volste vertrouwen in de lokale politiek. In naamgenoot Roosendaal is dit wel anders, zoals je in bovenstaande video ziet.
Heel anders is het beeld in Flevoland. Daar is de onvrede het grootst: ruim zeven op de tien inwoners zijn negatief op het werk van hun raadsleden over de afgelopen 4 jaar. Zo heerst er grote onrust binnen de gemeente Lelystad, waar het college van burgemeester en wethouders twijfelt aan de eigen ambtenaren en hen beticht van een gebrek aan vakbekwaamheid. Daarnaast zijn er zorgen over een bestuurlijke crisis in Almere na het vertrek van wethouders.
Ook in Zeeland en Noord-Holland zijn de kritische geluiden duidelijk in de meerderheid. In andere provincies, zoals Groningen, Friesland en Zuid-Holland, is de balans ook negatief, al liggen de cijfers daar minder ver uit elkaar.
Provincie
Positief over werk gemeenteraad
Negatief over werk gemeenteraad
Geen mening
Drenthe
70%
25%
5%
Overijssel
56%
43%
1%
Noord-Brabant
54%
43%
3%
Limburg
53%
44%
3%
Gelderland
53%
44%
3%
Utrecht
45%
53%
2%
Zuid-Holland
43%
56%
1%
Friesland
41%
54%
5%
Groningen
40%
58%
2%
Noord-Holland
37%
59%
4%
Zeeland
35%
65%
0%
Flevoland
23%
71%
6%
Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.
