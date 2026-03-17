Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Hier zijn mensen het meest en minst tevreden met hun gemeenteraden

Panel

Vandaag, 20:24 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Nederlanders kijken verdeeld terug op 4 jaar gemeenteraad. Uit onderzoek onder het Hart van Nederland Panel blijkt dat 47 procent van de Nederlanders positief terugkijkt op het werk van hun gemeenteraad, tegenover 50 procent die het functioneren van de lokale politici overwegend negatief beoordeelt.

Achter die landelijke tweedeling gaan grote verschillen schuil. In Drenthe klinkt vooral waardering: daar is 70 procent tevreden over de gemeenteraad. Ook in Overijssel en Noord-Brabant overheerst een positief gevoel. Inwoners daar geven vaker aan dat hun lokale bestuur goed heeft gewerkt.

In Rozendaal hebben ze het volste vertrouwen in de lokale politiek. In naamgenoot Roosendaal is dit wel anders, zoals je in bovenstaande video ziet.

Waar zijn inwoners het meest ontevreden?

Heel anders is het beeld in Flevoland. Daar is de onvrede het grootst: ruim zeven op de tien inwoners zijn negatief op het werk van hun raadsleden over de afgelopen 4 jaar. Zo heerst er grote onrust binnen de gemeente Lelystad, waar het college van burgemeester en wethouders twijfelt aan de eigen ambtenaren en hen beticht van een gebrek aan vakbekwaamheid. Daarnaast zijn er zorgen over een bestuurlijke crisis in Almere na het vertrek van wethouders.

Ook in Zeeland en Noord-Holland zijn de kritische geluiden duidelijk in de meerderheid. In andere provincies, zoals Groningen, Friesland en Zuid-Holland, is de balans ook negatief, al liggen de cijfers daar minder ver uit elkaar.

Provincie

Positief over werk gemeenteraad

Negatief over werk gemeenteraad

Geen mening

Drenthe

70%

25%

5%

Overijssel

56%

43%

1%

Noord-Brabant

54%

43%

3%

Limburg

53%

44%

3%

Gelderland

53%

44%

3%

Utrecht

45%

53%

2%

Zuid-Holland

43%

56%

1%

Friesland

41%

54%

5%

Groningen

40%

58%

2%

Noord-Holland

37%

59%

4%

Zeeland

35%

65%

0%

Flevoland

23%

71%

6%

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.