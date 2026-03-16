Dit zijn de belangrijkste thema's voor de gemeenteraadsverkiezingen

Waar het bij landelijke verkiezingen vooral gaat over wonen, zorg en asiel, draaien de gemeenteraadsverkiezingen om andere thema’s. Voor veel Nederlanders is het belangrijkste dat de lokale politiek beter naar hen luistert. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder het Hart van Nederland-panel.

Veel mensen hebben het gevoel dat beslissingen in het gemeentehuis worden genomen zonder dat inwoners zich echt gehoord voelen. Juist bij lokale politiek, die zo dicht bij het dagelijks leven staat, verwachten mensen dat hun stem zwaarder meetelt. Dat kan gaan over onderwerpen als betaald parkeren, de bouw van asielzoekerscentra of de plaatsing van windturbines. Iets meer dan de helft van de Nederlanders (51 procent) vindt het belangrijk dat hun gemeente beter luistert, zo blijkt uit het onderzoek. Vooral in de provincies Flevoland en Zeeland is de behoefte groot om zich gehoord te voelen.

Gemeentelijke belastingen

De hoogte van gemeentelijke belastingen staat voor veel mensen op de tweede plaats als belangrijk onderwerp. Denk daarbij aan afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelasting (OZB), parkeerbelasting, toeristenbelasting en hondenbelasting. In totaal vindt 43 procent van de panelleden dat de gemeenteraad hier veel aandacht aan moet besteden. Vooral in Zeeland en Limburg leeft dit onderwerp sterk.

In Katwijk betaal je de meeste hondenbelasting en laait het onderwerp opnieuw op in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Net als bij landelijke verkiezingen staat ook woningbouw hoog op de agenda. De woningnood blijft groot en volgens veel Nederlanders moet de bouw van nieuwe en betaalbare woningen daarom prioriteit krijgen. Ook 43 procent noemt dit als een belangrijk thema in de eigen gemeente.

Politie-inzet en voorzieningen voor ouderen

Daarnaast maken inwoners zich zorgen over veiligheid en leefbaarheid. Zo noemt 41 procent handhaving en politie-inzet als belangrijk onderwerp, terwijl 34 procent criminaliteit in de eigen buurt als punt van zorg noemt. Voorzieningen voor ouderen worden door 38 procent van de ondervraagden genoemd.

Ondanks deze thema's verwacht men dat veel kiezers woensdag thuis blijven tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.