Deze naam komt het vaakst voor bij gemeenteraadsverkiezingen

Op de kandidatenlijsten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is Jan opnieuw de meest voorkomende naam. De naam staat 1.344 keer op de lijsten, blijkt uit een analyse van het ANP op basis van cijfers van de Kiesraad. Dat zijn er minder dan bij de verkiezingen in 2022 en 2018, toen Jan respectievelijk 1.377 en 1.564 keer voorkwam.

Na Jan volgt Peter, met 866 vermeldingen. Ook bij de vorige verkiezingen stond Peter op de tweede plek, toen met 773 keer. De derde plaats is voor Hans, die 786 keer op de lijsten staat. In 2022 en 2018 was dat ook al zo, met toen 751 en 803 vermeldingen.

Populairste vrouwennaam

De meest voorkomende vrouwennaam is Karin. Zij staat 177 keer op de kandidatenlijsten en komt daarmee uit op plek 50 in de totale ranglijst. Ook in 2022 en 2018 was Karin de populairste vrouwennaam, toen op plek 55 en 53.

Na Karin volgen Monique met 176 keer op plek 51 en Petra met 161 keer op plek 63. In 2022 stond Monique ook op de tweede plaats onder de vrouwennamen, gevolgd door Ria. In 2018 waren dat Marianne en Joke.