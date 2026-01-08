Luna opnieuw populairste hondennaam, ook favoriet bij katten

Luna staat dit jaar opnieuw op nummer één als meest populaire hondennaam en is ook de populairste naam voor poezen. Bij katten blijft Simba de favoriete naam voor katers, terwijl Nala en nieuwere namen als Mila en Lilly opvallen.

Volgens Figo Pet, dat het onderzoek uitvoerde, hebben ook Japanse namen zoals Yuki en Loki aan populariteit gewonnen, zo meldt het bedrijf.

Nederlandse en internationale invloeden

Typisch Nederlandse namen zoals Guus, Jip, Willem en Kees blijven populair, vooral bij katten. Bij honden winnen namen als Ollie, Milo, Joep en Cooper juist terrein. Ook buitenlandse namen als Suki, Odin en Cookie zijn in opkomst.

Voor teefjes zijn Luna, Bella en Nala favoriet, maar ook namen als Puck, Nova en zelfs Puppy stijgen in populariteit. De naam ‘Puppy’ is volgens Figo typerend voor de huidige trend van gendergelijkheid.

Huisdiernamen weerspiegelen band met baasje

"Klassieke namen maken plaats voor namen die we in series of tijdens het reizen horen", zegt Kathryn Mercer van Figo tegen Hart van Nederland. Ze benadrukt dat dierennamen vooral leuk en lief moeten klinken, maar ook veel zeggen over de emotionele band tussen mens en huisdier. Daarom analyseert het jaarlijkse onderzoek zowel stijgers en dalers als bredere trends in honden- en kattennamen.