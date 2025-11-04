Overheid waarschuwt voor leed achter ‘schattige’ huisdieren

De overheid trekt aan de bel over het welzijn van populaire huisdieren met extreme uiterlijke kenmerken. Honden die nauwelijks kunnen ademhalen, katten met oogproblemen; ze worden vaak als ‘schattig’ gezien, maar lijden onder hun uiterlijk. Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) wil mensen bewust maken van de risico’s bij het kiezen van een huisdier, en komt daarom in actie.

In een campagne die dinsdag start, wordt benadrukt dat een huisdier een grote verantwoordelijkheid is en geen tijdelijke aankoop. "Vaak voor vele jaren. Ook als het leven druk is of verandert, blijft een dier rekenen op aandacht en zorg", schrijft het ministerie. Consumenten lopen risico een huisdier te kopen bij verkopers die niet goed zorgen voor het welzijn of de gezondheid van huisdieren. Daarom roept het ministerie huisdierbezitters in spe op goed te controleren waar het beestje vandaan komt, en of alle papieren kloppen.

Foto van de campagne van het ministerie. Beeld: Ministerie LVVN

Familie Coerver heeft een mopshond, genaamd Eefje. Zij zien eigenlijk dat het houden van een kortsnuithond zo niet meer kan, en vertellen daarover in deze video:

1:05 Familie Coerver ziet hoe moeilijk hond Eefje het heeft

Te korte snuit

Ook waarschuwt het ministerie voor hoge kosten bij een dierenarts als het huisdier uiteindelijk gezondheidsproblemen blijkt te hebben. Dierenartsen waarschuwden vorig jaar bijvoorbeeld al voor honden met een te korte snuit. Want ondanks een fokverbod sinds 2019 krijgen honden met een te korte snuit nog altijd een stamboom mee van de fokker. Daardoor denken hondeneigenaren vaak ten onrechte dat een hond met stamboom aan de wettelijke normen voldoet. Dat is niet zo, en daarom sloegen dierenartsen vorig jaar dus al alarm. Zij begonnen een aparte campagne met de naam ‘Snuit gezond, blije hond’.

Marktplaats

Deze nieuwe campagne van de overheid is dit najaar te zien op plekken waar mensen zich oriënteren op een huisdier, zoals Marktplaats, sociale media en online websites waar je huisdieren kunt kopen. Onderdeel van de campagne is een ontwikkelde checklist waarmee gecontroleerd kan worden of jij een huisdier koopt dat in orde is.