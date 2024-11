Dierenartsen waarschuwen voor kortsnuithondjes met stamboom: 'Zegt niks over gezondheid'

Al jaren is er veel te doen rondom het fokken van kortsnuithonden. Sinds 2019 geldt in Nederland een wettelijk fokverbod voor kortsnuithonden die niet aan de regels voldoen, maar toch krijgen honden met een te korte snuit nog steeds een stamboom van fokkers. Daardoor denken hondeneigenaren vaak ten onrechte dat een hond met stamboom aan de wettelijke normen voldoet. Dat is niet zo, en daarom slaan dierenartsen nu alarm. Maandag begint de campagne ‘Snuit gezond, blije hond’.

Familie Coerver heeft een mopshond, genaamd Eefje. Zij zien eigenlijk dat het houden van een kortsnuithond zo niet meer kan, en vertellen daarover in bovenstaande video.

Onlangs heeft de Tweede Kamer ook een motie aangenomen voor een handels- en houdverbod voor onder meer kortsnuithonden. Dierenartsen juichen de motie toe, maar vrezen dat het nog even kan duren voordat er een algeheel verbod wordt ingesteld.

'We realiseren ons niet hoe ziek ze zijn'

"Het gaat onder andere om mopshonden, Franse bulldogs en Engelse bulldogs. Deze honden worden gefokt met een te korte snuit, wat leidt tot gezondheidsproblemen. Daardoor hebben ze hun hele leven medische zorg nodig", zegt dierenarts Servé Smeets tegen Hart van Nederland.

Ook kortsnuithonden met stambomen worden zo gefokt, vervolgt Smeets. "Mensen denken dan misschien dat de hond gezond is, maar dat is niet zo. We beschouwen de uiterlijke kenmerken van deze honden inmiddels als normaal, terwijl ze vaak ernstig ziek zijn."

Volgens hem herkent en erkent de politiek het probleem, en is hij dan ook blij dat de motie voor een handel- en houdverbod onlangs door de Tweede Kamer is aangenomen. Volgens hem werkt alleen een fokverbod niet: "De Raad van Beheer moet volgens het fokverbod metingen doen bij honden, waarvoor criteria zijn. Alleen voert de Raad deze wettelijk vereiste snuitmetingen niet uit. Ze hanteren andere testen die volgens hen voldoen, maar in de praktijk werkt dit niet. Daarom ben ik voor een handels- en houdverbod op kortsnuithonden die niet aan de regels voldoen."

Ook hondenfokker Linda Wouters is voor een totaalverbod. Zij kruist Franse bulldogs met andere rassen om gezondere honden te fokken, maar ziet dat het bij andere fokkers niet altijd goed gaat: "Er gaat veel mis. De Franse bulldog wordt zo gefokt dat deze vaak rugproblemen heeft, zoals afwijkende wervels, waardoor ze bijvoorbeeld een hernia kunnen krijgen."

In deze video legt Linda uit waarom ze haar werkwijze heeft veranderd:

1:41 Linda wil gezondere honden, en kruist nu andere rassen

Het verlengstuk van de rug, de staart, is vaak erg kort of ontbreekt soms zelfs helemaal. "Honden met een normale, volledige staart hebben meestal ook een betere rug. Ze verdienen een gewone staart. Door het doorfokken en inteelt gaat de gezondheid steeds verder achteruit."

Zo heb ik mijn Franse Bulldog Nola gekruist met een gezonde kruising tussen een mopshond en een terriër. Linda

Linda heeft daarom besloten het anders aan te pakken. "Het was lastig om een gezonde hond te vinden, waarvan bijvoorbeeld röntgenfoto’s van de wervelkolom zijn gemaakt en DNA-onderzoek is gedaan om erfelijke aandoeningen uit te sluiten. Toch is het gelukt. Zo heb ik mijn Franse bulldog Nola gekruist met een gezonde kruising tussen een mopshond en een terriër."

Daaruit kwam haar hondje Lexy. "Zij heeft een grotere en gezondere neus dan haar moeder. Ook heb ik gelet op andere belangrijke punten naast de langere neus, want als we alleen op langere neuzen gaan selecteren, los je de andere problemen niet op."

Volgens de Raad van Beheer is het fokken van kortsnuiten met stamboom sinds de invoering van de wet vrijwel stil komen te liggen in Nederland. "De aantallen zijn van in totaal enkele duizenden teruggelopen naar bijna nul." Het aantal gefokte honden zonder stamboom is echter sterk toegenomen, aldus de Raad. "Op de fokkerij van honden zonder ons afstammingsbewijs hebben wij geen zicht. De NVWA is verantwoordelijk voor de controle en handhaving van de wettelijke regels voor kortsnuiten."

De Raad van Beheer controleert elk nest en verifieert via DNA of de opgegeven ouderdieren daadwerkelijk de ouders van de pups zijn. "Daarin zijn wij uniek in Nederland. Alle stamboompups moeten voldoen aan onze gezondheids- en welzijnsregels, die voor alle rassen gelden. Voor kortsnuiten gelden daarnaast aanvullende wettelijke regels." Maar de fokker is verantwoordelijk om aan deze regels te voldoen, legt de Raad uit.

14 inspecties

De NVWA voerde het afgelopen jaar 14 inspecties uit bij fokkers van kortsnuithonden, meldt de organisatie. "We zien dat steeds meer fokkers op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving en zich daaraan houden. Helaas zijn er nog enkele malafide fokkers die illegaal kortsnuiten blijven fokken," aldus de NVWA. Hier wordt op gehandhaafd.

Zolang deze honden op een parkeerplaats gekocht kunnen worden en mensen bereid zijn er veel geld voor te betalen, blijft het probleem in stand. Raad van Beheer

Een fokverbod in Nederland alleen lost het probleem niet op, zegt de Raad. "Zoals verwacht is het probleem verschoven naar het buitenland en naar ongecontroleerde handel. Zolang deze honden op een parkeerplaats kunnen worden gekocht en mensen bereid zijn er veel voor te betalen, blijft het probleem bestaan. Ook zien wij dat handhaving op illegale import een uitdaging is voor de NVWA, die al kampt met onderbezetting. Hiervoor hebben wij eerder al gewaarschuwd."