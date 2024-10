Tweede Kamer wil mopshonden en naaktkatten verbieden

De Tweede Kamer wil dat dieren met een fokverbod - zoals mopshonden, naaktkatten en katten met vouworen - niet langer thuis gehouden mogen worden. Dat staat in een motie die dinsdag is aangenomen, meldt de NOS. Ook de handel in deze dieren zou moeten stoppen. De populaire huisdieren hebben namelijk vaak last van gezondheidsproblemen.

Het hondje van Bonnie was zo doorgefokt dat ze haar moest laten inslapen. Ze doet haar verhaal in bovenstaande video.

De motie van de PVV en de Partij voor de Dieren voor een verbod op zowel het houden van deze dieren als de handel is met ruime meerderheid aangenomen. Eerder werd het fokken al verboden omdat de honden en katten vaak lijden door hun uiterlijke kenmerken. Mopshonden hebben bijvoorbeeld ademhalingsproblemen door hun korte snuit. En katten met vouworen kunnen last hebben van groeistoornissen en pijn in hun gewrichten. Naaktkatten kampen vaak met huid- en oogontstekingen door het ontbreken van een vacht.

Huidige baasjes

Volgens de NOS is het nog niet duidelijk hoe het nieuwe houd- en handelsverbod precies zal worden vormgegeven. Staatssecretaris Rummenie van Landbouw steunt het idee en werkt aan een verbod voor de specifieke rassen. Het is nog niet zeker of dit verbod voor alle gefokte dieren zal gelden. Voorlopig lijkt het er volgens de omroep op dat de huidige baasjes van zulke dieren hun huisdieren mogen houden tot ze overlijden en ze niet gedwongen af hoeven te staan.