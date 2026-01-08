Dit waren de populairste babynamen in 2025

Noah was in 2025 opnieuw de populairste babynaam voor jongens. Meisjes werden het vaakst Noor genoemd, meldt de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Voor het zevende jaar op rij staat Noah bovenaan.

Afgelopen jaar kregen minder jongens de naam Noah. In 2024 werd de naam aan 922 jongens gegeven, vorig jaar waren dat er 883. Luca stond de afgelopen jaren op plek twee, maar is nu gezakt naar de derde plaats. Liam staat dit jaar op nummer twee.

Noor was de populairste meisjesnaam: 705 meisjes kregen die naam. Vorig jaar stond Noor nog op plek zeven. Dit jaar staat Emma daar, de populairste meisjesnaam van 2024. Net als in 2024 staan Olivia en Nora op de tweede en derde plek.

Robin was vorig jaar de meest voorkomende genderneutrale naam. Bijna evenveel jongens als meisjes kregen deze naam bij hun geboorte. Op plek twee en drie volgen Charlie en Riley.

Verschillen per provincie

De populairste babynamen verschillen per provincie. Noah staat bovenaan in vijf provincies: Flevoland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Vorig jaar was dit nog in zeven provincies. Emma was in vier provincies het populairst, namelijk in Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant.

In Friesland stond bij jongens de naam Hidde bovenaan en bij meisjes Lieke. Hidde kwam in geen enkele andere provincie in de top tien voor. Lieke stond alleen nog in Drenthe en Groningen in de top tien.

De SVB meldt dat er vorig jaar tot en met november 84.774 jongens en 80.985 meisjes zijn geboren. De organisatie regelt de uitbetaling van kinderbijslag, die na de geboorte van een baby wordt aangevraagd.