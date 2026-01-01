Hulpverleners bekogeld en uitgescholden bij reanimatie van een baby

In de Rotterdamse wijk Vreewijk zijn wijkagenten tijdens een babyreanimatie bekogeld met vuurwerk. Dat deelt het politieteam in een aangrijpend bericht op Instagram.

Volgens de wijkagenten troffen zij in de woning een bevallende moeder aan, met een blauwe baby op haar borst. "Dan… een huil. Opluchting. Kippenvel", schrijven de agenten. Samen met het ambulancepersoneel ondersteunen zij de ouders. De zorgen blijven groot en moeder en kind moeten met spoed naar het ziekenhuis. De vader is in paniek en bang zijn gezin te verliezen, staat in het bericht.

Terwijl agenten buiten bezig zijn met het gereedmaken van de brancard en spullen, slaat de sfeer plots om. "Een groep jongeren roept, lacht, scheldt. Vuurwerk vliegt ons om de oren. Tijdens een levensreddende inzet. Bij een pasgeboren baby", schrijven de wijkagenten op Instagram.

Toch gaan zij door met hun werk. "Want op dat moment telt maar één ding: moeder en kind", aldus het politieteam.

Nacht vol geweld in de wijk

Het incident staat volgens de agenten niet op zichzelf. "Dit gebeurde binnen het eerste uur van onze dienst in 2026", schrijven zij. Later die nacht worden voertuigen bekogeld, Molotovcocktails en volgen aanhoudingen met geweld. Het politieteam sluit het bericht af met één vraag: "Waarom?"