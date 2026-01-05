Nestlé roept babyvoeding Little Steps en Alfamino terug

Nestlé Health Science roept babyvoeding van Little Steps 1 en Alfamino terug vanwege een mogelijk aanwezig micro-organisme met de naam Bacillus cereus. Daar kunnen baby's ziek van worden. De terugroepactie is een voorzorgsmaatregel, aldus het bedrijf. "Tot op heden zijn geen bevestigde ziektegevallen gemeld."

De producten die worden teruggeroepen zijn Nestlé Little Steps 1 Zuigelingenvoeding 0-6 maanden 800g met houdbaarheidsdatum 31/11/2026 en Nestlé Health Science Alfamino 400g met houdbaarheidsdatum 17/06/2027.

Wat kan je doen als je in het bezit bent van een product dat wordt teruggeroepen?

2:20 Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Braken en diarree

Het micro-organisme komt volgens Nestlé Health Science van nature voor in grondstoffen en soms in voedingsmiddelen. Sommige varianten ervan kunnen klachten veroorzaken. Ouders wordt aangeraden hun kinderen niet met de producten te voeden en als dat wel is gebeurd, alert te zijn op braken, diarree en 'ongebruikelijke lusteloosheid'.

Consumenten kunnen de aankoopprijs van het product terugkrijgen in de winkel waar ze de voeding kochten.