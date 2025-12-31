Volg Hart van Nederland
'Duur' babymutsje Amstelveen werd gestolen door minderjarige

'Duur' babymutsje Amstelveen werd gestolen door minderjarige

Crime

Vandaag, 14:56 - Update: 2 uur geleden

De persoon die eerder werd aangehouden voor het stelen van een mutsje van een 1-jarige baby is een minderjarige. Dat laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) weten aan NH Nieuws.

Behalve dat het om een minderjarige gaat, wil het OM verder niets kwijt over de identiteit van de verdachte. Volgens de woordvoerder was het gestolen mutsje van een ‘relatief duur merk’, schrijft NH Nieuws.

"De officier van justitie zal te zijner tijd een straf vorderen die recht doet aan de leeftijd van de verdachte en de omstandigheden waaronder het feit is gepleegd", aldus de woordvoerder van het OM tegen de regionale omroep.

Aangifte

Het 1-jarige jongetje werd op 20 december op het Stadsplein in Amstelveen beroofd van zijn mutsje, terwijl hij in een kinderwagen lag. Die werd op dat moment voortgeduwd door zijn oma. Er werd aangifte gedaan en drie dagen later werd de verdachte aangehouden.

