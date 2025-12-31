Bizar: baby (1) in kinderwagen beroofd van mutsje in Amstelveen

De politie heeft vorige week een man aangehouden voor het stelen van een mutsje van een 1-jarig jongetje in Amstelveen. Het jochie werd beroofd van zijn muts, terwijl zijn oma een rondje met hem wandelde in de kinderwagen.

Het voorval gebeurde op 20 december op het Stadsplein in Amstelveen. Het kindje zat in een kinderwagen, die werd voortgeduwd door zijn oma. "We hebben veel aangiftes voorbij zien komen, maar één als deze nog nooit", schrijft de Amstelveense politie op Instagram.

Agenten bekeken de camerabeelden en herkende de verdachte al snel. Drie dagen later werd hij aangehouden. In zijn woning werd inderdaad de muts van het jongetje aangetroffen. De verdachte is verhoord en het Openbaar Ministerie zal een 'passende straf' opleggen, aldus de politie.

Onder het politiebericht reageren mensen verontwaardigd, ze kunnen niet geloven dat iemand daadwerkelijk zoiets zou doen. "Is het al 1 april?", schijft iemand. "Wat een lafbek", luidt een andere reactie.