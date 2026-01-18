Van je café tot wonen: daarom is jouw stem bij gemeenteraadsverkiezingen belangrijk

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht overweegt meer dan de helft van de Nederlanders (62 procent) te gaan stemmen. Dat blijkt uit panelonderzoek van Hart van Nederland. Traditiegetrouw ligt de opkomst bij lokale verkiezingen een stuk lager dan bij landelijke verkiezingen, terwijl besluiten van de lokale politiek mensen juist direct raken.

ProDemos, de organisatie die burgers uitlegt hoe de democratie werkt, ziet dat m ensen eigenlijk niet goed weten waar de gemeente verantwoordelijk voor is . Volgens woordvoerder Mitchell Wiegand Bruss ligt daar een belangrijke oorzaak voor de lage urgentie die mensen voelen bij lokale verkiezingen, terwijl de gemeente vaak gaat over zaken die dichtbij de inwoner liggen. "Denk aan parkeren, tot hoe laat je favoriete café open is of waar je huizen bouwt", legt Wiegand Bruss uit aan Hart van Nederland.

Lage urgentie

In de afgelopen jaren kwam maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders opdagen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daartegenover lag dit percentage bij de landelijke verkiezingen tegen de 80 procent. Uit het Hart van Nederland-panel blijkt dat 47 procent weinig of geen interesse heeft in de lokale politiek in hun gemeente.

Veel kiezers ervaren landelijke politiek als zichtbaarder omdat je deze vaker ziet op televisie, in talkshows en op sociale media. Maar volgens ProDemos is het juist de gemeenteraad die het dichtst bij de burger staat. "De urgentie mag wel wat hoger. De gemeenteraad maakt besluiten over jouw straat en wijk. Waar je mag wonen en waar je je fiets mag parkeren", zegt Wiegand Bruss.

Toch blijken dit soort thema's voor veel mensen geen reden om naar de stembus te gaan. De interesse zou pas worden gewekt als inwoners meer inspraak zouden krijgen belangrijke besluiten en er minder geld wordt verspild aan dure plannen en projecten, blijkt uit het panelonderzoek.

Waar op stemmen?

Hoewel 62 procent van de kiezers overweegt om naar de stembus te gaan, weet een derde daarvan nog niet waar ze op gaat stemmen. ProDemos ziet dat veel twijfelende kiezers vooral behoefte hebben aan overzicht en duidelijkheid. Daarom blijft de organisatie hameren op een eenvoudige eerste stap: je inlezen.

"Hoe we die urgentie hoger kunnen krijgen, ligt aan een hoop factoren. Maar wij geven over het algemeen als tip: ga je verdiepen in de verkiezingen, vul de stemwijzer in en verdiep je ook een beetje in de thema's waar de politieke partijen voor staan." Volgens Wiegand Bruss hoeft dat helemaal niet veel tijd te kosten. "Over het algemeen is dat voldoende om goed voorbereid naar de stembus te gaan."