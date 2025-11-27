'Gemeenten schuiven besluit over azc massaal vooruit tot na verkiezingen'

Veel gemeenten wachten met een besluit over een nieuw asielzoekerscentrum tot na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026. Dat schrijft De Telegraaf donderdag. De Spreidingswet bepaalt hoeveel asielzoekers elke gemeente moet opvangen, maar de meeste gemeenten voldoen nog niet aan die taak. Ondertussen lopen onderzoeken, vergunningstrajecten en politieke discussies vaak vast en zorgen protesten bij voorgestelde locaties voor extra spanning.

Volgens een inventarisatie van de krant schuiven onder meer Houten, Zaltbommel, Venray, Terneuzen, Aalten, Haaksbergen, Amersfoort, Montferland, Neder-Betuwe, het Hogeland, Bladel en Geldermalsen hun plannen op de lange baan. Ridderkerk zegt dat de opvang aan de Oudelande "maatschappelijk gezien erg gevoelig" ligt en legt het plan stil tot na de verkiezingen. In Amersfoort werd na stevige protesten besloten om eerst maandenlang met inwoners te praten, voordat er opnieuw een besluit wordt genomen.

Vorige week werd een anti-azc-demonstratie in Lisse op last van de burgemeester beëindigd:

0:31 Tientallen anti-azc-demonstranten voeren actie in Lisse

Niet overal liggen de plannen stil. In Steenbergen wordt in december nog een besluit verwacht. Utrecht stemde vorige week in met een azc voor 385 mensen.

Referendum in Haaksbergen

In Haaksbergen, dat 129 asielzoekers moet opvangen, wordt asielopvang een groot verkiezingsthema. De gemeenteraad heeft ingestemd met een referendum op de verkiezingsdag. "Inwoners hebben het recht in onze gemeente om een referendum aan te vragen en hebben met succes heel veel handtekeningen verzameld", zegt raadslid Wesley Uuldriks (Nieuw-Haaksbergen) tegen De Telegraaf.

De vraag gaat niet over óf er een azc komt, maar over welke voorwaarden acceptabel zijn. "Het opvangen van asielzoekers is een wettelijke plicht. Daar kan geen referendum over gehouden worden", zegt het college. Toch kan de uitslag een duidelijk signaal worden voor de nieuwe raad.