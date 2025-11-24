Burgemeester Terneuzen neemt ontslag om azc: 'Inbreuk op het vertrouwen'

De burgemeester van Terneuzen vertrekt omdat de gemeenteraad eist dat er toch geen azc komt. De gemeenteraad wil de vergunning voor een asielopvang terugdraaien en wethouders gaan daarin mee. Vorig jaar is de vergunning nog goedgekeurd, maar de raad wil het nu dus niet meer. Burgemeester Erik van Merrienboer kan zich er niet in vinden en stapt op.

Van Merrienboer, die sinds mei 2021 burgemeester was, vindt dat de raad 'een nagenoeg onuitvoerbare bestuurlijke spagaat' heeft veroorzaakt en het onderlinge vertrouwen heeft geschaad. 'Hoe staat het met de zorgvuldige, gemotiveerde besluitvorming die de wet en de beginselen van behoorlijk bestuur van u vragen en waar ik als burgemeester een zorgplicht voor draag?"

De burgemeester vervolgt in zijn verklaring: 'Ook leidt het - ik draai er niet omheen - tot een inbreuk op het vertrouwen in de samenwerking met uw raad. Want wat zijn nu werkelijk de overwegende, met feiten te onderbouwen bezwaren tegen de vergunning?'

Verhoudingen in raad

De opvanglocatie - die de raad vorig jaar goedkeurde - zou een Regionale Opvanglocatie worden en plek hebben voor tweehonderd statushouders en asielzoekers. Onlangs moest de raad opnieuw stemmen om het azc te kunnen starten. Tijdens die stemmingen rondom de locatie van het azc veranderden de verhoudingen in de raad: een meerderheid was uiteindelijk tegen en wethouders gaan daarin mee, schrijft het AD.

De vertrekkende burgemeester zal zijn taken nog even 'op een gepaste manier blijven vervullen en ook zorgvuldig overdragen', zegt hij in zijn verklaring.

Hugo de Jonge

Hugo de Jonge, commissaris van de Koning in Zeeland, heeft de aftredende burgemeester "indringend verzocht" om niet op te stappen. Dat staat in een brief die De Jonge aan de gemeenteraad van Terneuzen richt. In het "belang van de bestuurbaarheid" van de gemeente Terneuzen kan Van Merrienboer beter aanblijven, vindt De Jonge.

De Jonge zegt niet op de inhoud van het besluit van Merrienboer in te gaan, maar in zijn rol als commissaris van de Koning de taak te hebben toe te zien op "een zorgvuldig en integer besluitvormingsproces". De Jonge verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad een besloten raadsvergadering te organiseren om de ontstane situatie te bespreken. Gezien de aard van het gesprek is het volgens hem belangrijk dat die vergadering in het geheim plaatsvindt.