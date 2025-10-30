Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Amersfoorters mogen toch meedenken over locaties azc’s

Amersfoorters mogen toch meedenken over locaties azc’s

Beleid

Vandaag, 22:26

Link gekopieerd

De gemeente Amersfoort geeft bewoners alsnog de kans om mee te praten over de komst van nieuwe asielzoekerscentra. De stad wil 550 permanente opvangplekken realiseren, maar doet dat nu in overleg met inwoners. Tot en met januari kunnen Amersfoorters hun mening geven over de voorwaarden en mogelijke locaties. Dat schrijft RTV Utrecht.

Lees ook:

Brede steun voor azc in Amersfoort: binnen paar dagen ruim 1300 handtekeningen
Brede steun voor azc in Amersfoort: binnen paar dagen ruim 1300 handtekeningen

Vorige maand zorgde de aankondiging van twee mogelijke azc’s in Vathorst en Schothorst voor grote ophef. Tijdens twee informatieavonden van de gemeente uitten veel bewoners hun boosheid over de plannen. Voorafgaand aan die bijeenkomsten vonden demonstraties plaats, waarbij in Amersfoort meerdere mensen werden aangehouden.

Definitieve besluit na gemeenteraadsverkiezingen

De gemeente wil inwoners via verschillende gesprekken de gelegenheid geven om mee te denken over de plannen. Op basis van die input stelt de gemeenteraad later de voorwaarden vast voor het onderzoek naar geschikte locaties. Ook de eerder voorgestelde plekken worden daarbij opnieuw bekeken. Het definitieve besluit volgt pas na de gemeenteraadsverkiezingen.

Er was veel commotie over de mogelijke komst van asielzoekerscentra in Amersfoort:

Plannen voor azc's in Amersfoort geschrapt na bedreiging burgemeester
1:47

Plannen voor azc's in Amersfoort geschrapt na bedreiging burgemeester

Lees ook

Onrust in meerdere steden om azc-plannen: eieren, fakkels en arrestaties
Onrust in meerdere steden om azc-plannen: eieren, fakkels en arrestaties
Gemeenten nemen maatregelen om asieldebat: geen publiek, extra politie
Gemeenten nemen maatregelen om asieldebat: geen publiek, extra politie
Plannen voor azc's in Amersfoort geschrapt na bedreiging burgemeester
Plannen voor azc's in Amersfoort geschrapt na bedreiging burgemeester
Niet één maar twee azc's in Amersfoort, maar niet als het aan bewoners ligt
Niet één maar twee azc's in Amersfoort, maar niet als het aan bewoners ligt

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.