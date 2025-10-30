Amersfoorters mogen toch meedenken over locaties azc’s

De gemeente Amersfoort geeft bewoners alsnog de kans om mee te praten over de komst van nieuwe asielzoekerscentra. De stad wil 550 permanente opvangplekken realiseren, maar doet dat nu in overleg met inwoners. Tot en met januari kunnen Amersfoorters hun mening geven over de voorwaarden en mogelijke locaties. Dat schrijft RTV Utrecht.

Vorige maand zorgde de aankondiging van twee mogelijke azc’s in Vathorst en Schothorst voor grote ophef. Tijdens twee informatieavonden van de gemeente uitten veel bewoners hun boosheid over de plannen. Voorafgaand aan die bijeenkomsten vonden demonstraties plaats, waarbij in Amersfoort meerdere mensen werden aangehouden.

Definitieve besluit na gemeenteraadsverkiezingen

De gemeente wil inwoners via verschillende gesprekken de gelegenheid geven om mee te denken over de plannen. Op basis van die input stelt de gemeenteraad later de voorwaarden vast voor het onderzoek naar geschikte locaties. Ook de eerder voorgestelde plekken worden daarbij opnieuw bekeken. Het definitieve besluit volgt pas na de gemeenteraadsverkiezingen.

