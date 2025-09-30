Onrust in meerdere steden om azc-plannen: eieren, fakkels en arrestaties

Het was dinsdagavond op meerdere plaatsen in het land onrustig vanwege plannen voor opvanglocaties voor azc's. In Amersfoort stonden twee groepen demonstranten lijnrecht tegenover elkaar, in Beuningen moest de gemeenteraadsvergadering worden stilgelegd en in Hoorn werden eieren op de ruiten van het stadhuis gegooid.

Ook staken demonstranten in Hoorn fakkels af en werden leuzen geroepen als "azc, weg ermee" en "vol is vol". Zo'n 100 tot 150 demonstranten hadden zich voor het stadhuis verzameld terwijl binnen de gemeenteraad in gesprek was met inwoners. De vergadering, die om 18.30 uur begon, verliep ordelijk en was bedoeld om te horen welke zorgen en wensen burgers hebben rondom de plannen voor opvang.

Een verslaggever van Hart van Nederland ter plaatse vertelde dat niet alleen eieren naar het stadhuis werden gegooid, maar ook naar de pers. De gemeenteraad van Hoorn besluit dinsdag nog niet of de voorgestelde locaties ook daadwerkelijk worden aangewezen als opvanglocatie.

Demonstranten tegenover elkaar

Ook in Amersfoort was het dinsdagavond onrustig. Op het Stadhuisplein stonden twee groepen demonstranten tegenover elkaar. Het ging om tegenstanders van de komst van een azc en een groep tegendemonstranten. In het stadhuis was een vergadering bezig over asielopvang.

Bij het protest werden vijf mensen aangehouden, twee voor belediging van een agent en drie voor het gooien van vuurwerk.

Lawaai

In Beuningen stond het punt asiel niet op het programma, maar toch zaten tientallen demonstranten binnen in de raadzaal. Zij maakten zo veel lawaai, dat de vergadering moest worden geschorst.

" Wij staan niet alleen voor een goed functionerende rechtstaat; wij staan óók voor de veiligheid van onze college- en raadsleden, ambtenaren en andere inwoners. Die veiligheid kwam vanavond ernstig in het geding. We veroordelen de misdragingen van vanavond. Want voor deze vorm van intimidatie mag wat ons betreft geen enkele ruimte zijn", aldus de gemeente in een statement.