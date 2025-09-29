Gemeenten nemen maatregelen om asieldebat: geen publiek, extra politie

Wederom staan er her en der door het land gemeenteraadsvergaderingen op de agenda waar hét hete hangijzer van dit moment zal worden besproken: asiel en daarbij de mogelijke komst van een opvang. Het is ditmaal de beurt aan Schiedam, Hoorn en Amersfoort. In alle gemeentes worden maatregelen genomen of zal de situatie nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Gemeentes die nu aan de beurt zijn om over asiel te praten, hebben natuurlijk het nieuws van vorige week goed gevolgd en gezien dat het in bijvoorbeeld Doetinchem goed mis is gegaan. Daar braken stevige rellen uit bij een raadsvergadering die draaide om een azc in die plaats. Er volgden zeven aanhoudingen. De gemeenteraad ging daar overigens, ondanks de ongeregeldheden, akkoord met de tijdelijke opvang die voor maximaal drie jaar open zal blijven.

Het ging er bijzonder heftig aan toe in Doetinchem:

Schiedam, nabij Rotterdam, trapt af met een vrij stevige maatregel rond een debat over de komst van een azc: er mag geen publiek plaatsnemen op de tribune en de gehele vergadering zal enkel via een livestream te volgen zijn. Volgens burgemeester Harald Bergmann is het gemeentehuis niet veilig genoeg voor het geval er rellen zouden uitbreken. Daarom heeft hij "met tegenzin" besloten om alleen de livestream beschikbaar te stellen. De gemeente heeft overigens geen concrete signalen gekregen dat er verstoringen plaats zouden gaan vinden.

Meer politie

In Hoorn zet de gemeente extra handhavers en politie in om de situatie rustig te houden. Ook mag er na 17.00 uur niet meer voor het stadhuis worden geparkeerd. Op de agenda staat een debat over mogelijke opvanglocaties voor statushouders, vluchtelingen en Oekraïners. Tegenstanders van dit soort opvanglocaties hebben een demonstratie aangekondigd, ze beweren dit vreedzaam te willen doen. Er zijn naar verwachting tussen de 50 en 150 man aanwezig.

Vanwege online oproepen zijn er zorgen dat er toch meer mensen op de demonstratie af zullen gaan komen en dat het uit de hand gaat lopen. Ook dinsdag kijkt de gemeente of er nog meer maatregelen nodig zullen zijn. Overigens neemt de gemeenteraad nog geen besluit of de voorgestelde locaties ook daadwerkelijk een azc zullen worden.

Voor én tegen

Ook in Amersfoort staan protesten op de planning, zowel van voor- als tegenstanders van asielopvang. "We staan met de initiatiefnemers in goed contact en we richten ons erop dat de demonstraties en de raadsbijeenkomst goed en veilig plaats kunnen vinden", stelt een woordvoerder van de gemeente.

Ze willen niet zeggen of er extra maatregelen worden genomen. Om precies te zijn praat de gemeenteraad in de Utrechtse plaats over het proces om nieuwe opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. Eerder waren er in Amersfoort ook al protesten, zoals je ziet in onderstaande video.

