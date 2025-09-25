Politie ontruimt plein bij demonstratie tegen azc in Doetinchem

De politie heeft aanhoudingen verricht bij een uit de hand gelopen demonstratie tegen een azc in Doetinchem.

"Bij het gemeentehuis in Doetinchem zijn politiemensen met zwaar vuurwerk bekogeld. Na enkele waarschuwingen heeft de ME ingegrepen en het plein voor het gemeentehuis schoongeveegd. Er zijn aanhoudingen verricht. De ME is nog altijd ter plaatse om de rust terug te brengen", meldt de politie in een verklaring. Hoeveel mensen de politie heeft aangehouden, is niet bekend.

Op de locatie van de demonstratie zijn borden te lezen met leuzen zoals: Een weg naar rechts, dat is de stand van het land, voor een zuiver pad, in ons eigen land!! Ook wordt er met Nederlandse vlaggen gezwaaid en roepen mensen: "Azc weg ermee" en "Sieg Heil".

Een ANP-verslaggever ziet dat bij het gemeentehuis maatregelen zijn getroffen, zoals dat de ramen van het gebouw van binnenuit zijn afgedekt.

De rellen spelen zich af rond een raadsvergadering over een azc, waarvan het de bedoeling is dat het tijdelijk komt aan de Terborgseweg 138 in de Gelderse plaats. De opvang opent voor maximaal drie jaar, zo is de bedoeling.

Er wordt de laatste tijd vaker geprotesteerd tegen de komst van asielzoekerscentra, zoals in Amersfoort. Daar trok de gemeente de plannen in na protesten van omwonenden.

ANP/Hart van Nederland