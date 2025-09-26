Terug

Meerdere azc's doen niet mee met open dag op advies politie

Beleid

Vandaag, 15:25

De open dagen bij asielzoekerscentra in Hoofddorp en Amsterdam gaan zaterdag niet door na de ongeregeldheden over asiel de afgelopen dagen, dit meldt de NOS. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bevestigt aan Hart van Nederland dat de opvanglocaties niet mee doen aan de open dag.

De beslissing om niet mee te doen aan de open dag zou zijn gemaakt op advies van de politie, bevestigt een COA-woordvoerder. Daarnaast zijn er op verschillende andere locaties extra veiligheidsmaatregelen getroffen, maar op wat deze maatregelen in zouden houden, gaat het COA niet in. Er waren afgelopen week ongeregeldheden bij het azc in Hoofddorp en op andere plekken over de komst van nieuwe centra, volgens de NOS zou dit de reden zijn voor dat de opvanglocaties in Hoofddorp en Amsterdam om niet mee te doen aan de open dag.

AZC

Zo ontstonden woensdagavond ongeregeldheden bij het asielzoekerscentrum in Hoofddorp na een koranverbranding. Er waren hierbij zowel voor- als tegenstanders aanwezig. Aanwezige jongeren gooiden met vuurwerk en stenen naar demonstranten, het azc en de politie. Daarna werden ook in een nabijgelegen winkelcentrum vernielingen aangericht.

Woensdag ontstonden ongeregeldheden na een koranverbranding bij het azc in Hoofddorp:

0:49

Donderdagavond greep de politie in bij een demonstratie tegen de komst van een azc in Doetinchem. Demonstranten gooiden hierbij met fakkels naar het gemeentehuis. In Amersfoort werden plannen voor twee opvanglocaties uitgesteld na demonstraties bij de eerste van twee informatieavonden.

Open dag

Er doen zaterdag ruim 180 opvangplekken mee met de open dag. Het is nog onduidelijk of er op meer plekken de open dag geschrapt wordt. De woordvoerder van het COA benadrukt hierbij aan de NOS dat "de overgrote meerderheid" van de open dagen "gewoon doorgaat". "Ook de ontwikkeling van azc's verloopt op veel plaatsen in het land rustig en overwegend in harmonie."

