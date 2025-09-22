Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Plannen voor azc's in Amersfoort geschrapt na bedreiging burgemeester

Plannen voor azc's in Amersfoort geschrapt na bedreiging burgemeester

Beleid

Vandaag, 17:24

Link gekopieerd

De gemeente Amersfoort trekt een plan voor twee asielzoekerscentra in. Omwonenden, belangenverenigingen en de gemeenteraad zijn niet genoeg gehoord, concludeert het college van burgemeester en wethouders. Burgemeester Lucas Bolsius werd vorige week bedreigd vanwege de mogelijke komst van een azc.

Volgens een woordvoerder van de burgemeester heeft het besluit om de plannen in te trekken niets te maken met de bedreiging.

Bewoners protesteerden vorige week heftig tegen de komst van twee asielzoekerscentra in Amersfoort:

Niet één maar twee azc's in Amersfoort, maar niet als het aan bewoners zit
2:05

Niet één maar twee azc's in Amersfoort, maar niet als het aan bewoners zit

Arrestatie voor bedreiging

Op 9 september deelde het college welke twee locaties mogelijk zouden kunnen fungeren als azc voor in totaal maximaal zeshonderd mensen. Vorige week waren er twee informatieavonden over de locaties in Vathorst en Schothorst. Vrijdag werd een 35-jarige inwoner opgepakt om de bedreiging van Bolsius.

Het perspectief van onder anderen bewoners had "eerder en breder" meegenomen moeten worden in de besluitvorming, aldus het college. "Daarvoor biedt het college excuses aan." Het college wil nu "in gesprek gaan met de raad en al die mensen en organisaties die mee willen denken hoe we als stad onze verantwoordelijkheid kunnen nemen in de opvang".

ANP

Lees ook

Verdachte aangehouden voor bedreiging burgemeester Amersfoort om azc
Verdachte aangehouden voor bedreiging burgemeester Amersfoort om azc
Niet één maar twee azc's in Amersfoort, maar niet als het aan bewoners ligt
Niet één maar twee azc's in Amersfoort, maar niet als het aan bewoners ligt

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.