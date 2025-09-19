Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Verdachte aangehouden voor bedreiging burgemeester Amersfoort om azc

Verdachte aangehouden voor bedreiging burgemeester Amersfoort om azc

Crime

Vandaag, 16:34

Link gekopieerd

De politie heeft een verdachte aangehouden voor het bedreigen van de burgemeester van Amersfoort. De 35-jarige inwoner van Amersfoort zou burgemeester Bolsius donderdag telefonisch hebben bedreigd vanwege de mogelijke komst van een nieuw asielzoekerscentrum in de Amersfoortse wijk Vathorst.

De politie meldt dat de verdachte vastzit en wordt verhoord.

Amersfoort krijgt er binnenkort twee azc’s bij. De gemeente heeft twee nieuwe locaties aangewezen waar in totaal zo’n 550 asielzoekers een vaste verblijfplaats moeten krijgen:

Niet één maar twee azc's in Amersfoort, maar niet als het aan bewoners zit
2:05

Niet één maar twee azc's in Amersfoort, maar niet als het aan bewoners zit

ANP

Lees ook

Niet één maar twee azc's in Amersfoort, maar niet als het aan bewoners ligt
Niet één maar twee azc's in Amersfoort, maar niet als het aan bewoners ligt

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.