Verdachte aangehouden voor bedreiging burgemeester Amersfoort om azc

Crime
Vandaag, 16:34
De politie heeft een verdachte aangehouden voor het bedreigen van de burgemeester van Amersfoort. De 35-jarige inwoner van Amersfoort zou burgemeester Bolsius donderdag telefonisch hebben bedreigd vanwege de mogelijke komst van een nieuw asielzoekerscentrum in de Amersfoortse wijk Vathorst.
De politie meldt dat de verdachte vastzit en wordt verhoord.
Amersfoort krijgt er binnenkort twee azc’s bij. De gemeente heeft twee nieuwe locaties aangewezen waar in totaal zo’n 550 asielzoekers een vaste verblijfplaats moeten krijgen:
ANP
