Niet één maar twee azc's in Amersfoort, maar niet als het aan bewoners ligt

Demonstratie

Vandaag, 22:31

Amersfoort krijgt er binnenkort twee azc’s bij. De gemeente heeft twee nieuwe locaties aangewezen waar in totaal zo’n 550 asielzoekers een vaste verblijfplaats moeten krijgen. Eén locatie is een trainingsveld van een hockeyvereniging dat gaat verhuizen, de andere locatie betreft een oude basisschool. Het plan stuit op flink wat weerstand uit de buurt. Want: kan de gemeente de veiligheid van omwonenden nog wel garanderen.

Donderdagavond organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor buurtbewoners. Die is meteen helemaal volgeboekt. Voor de deur hebben zich inmiddels een paar honderd demonstranten verzameld. Zij maken zich grote zorgen over het plan om niet één, maar twee opvanglocaties in de wijk te plaatsen.

"Ik maak me zorgen om de veiligheid en de drukte, dat kun je hier niet garanderen," vertelt een buurtbewoner aan Hart van Nederland. "Ik vind het een heel vreemde keuze. Het zit midden in een woonwijk."

Niet humaan

Volgens bewoners is de locatie "zo groot als een postzegel". “Je kunt daar niet zoveel mensen op kwijt. Het moet wel humaan blijven,” zegt een van hen. En het is niet alleen de beperkte ruimte die kwaad bloed zet. Ook de verwachte drukte is een veelgehoorde zorg.

Een vrouwelijke bewoonster vraagt zich hardop af hoe het verkeer geregeld moet worden. "Die weg is nu al druk. Hoe moet dat straks met driehonderd asielzoekers en al het personeel erbij? Die straat is daar helemaal niet op gebouwd."

Deelnemers van het Hart van Nederland-panel snappen de omwonenden in Amersfoort wel. Uit representatief panelonderzoek blijkt dat 61 procent liever geen azc in hun gemeente ziet. Ook als de gemeente zegt dat het noodzakelijk is.

Onzekerheid

Burgemeester Lucas Bolsius snapt de emoties. "Het is goed dat mensen hun zorgen uiten. Maar we zitten nog aan het begin van het proces, en daarom zijn nog niet alle antwoorden er," zegt hij tegen Hart van Nederland.

"Wat ik wél heb gezegd: ik kan nooit 100 procent veiligheid garanderen. Die angst begrijp ik, zeker door berichten in de media. En ook door wat er gebeurd is met Lisa uit Abcoude," aldus de burgemeester.

De gemeenteraad moet uiteindelijk beslissen of de twee locaties er daadwerkelijk komen.

