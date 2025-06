Honderden mensen lopen mee in stille tocht tegen 'opvangdorp' Spijkenisse

Honderden inwoners van Spijkenisse, in de gemeente Nissewaard, hebben dinsdagavond hun zorgen geuit over de komst van een 'opvangdorp' voor asielzoekers, Oekraïners, overlastgevers en spoedzoekers. Dat deden ze met een stille tocht. Volgens de actievoerders is er geen sprake geweest van burgerinspraak. Ze vrezen voor overlast, verminderde veiligheid en extra druk op de al overbelaste zorg.

Voorafgaand aan de stille tocht was er een raadsvergadering over de plannen om in een ‘opvangdorp’ 430 asielzoekers, Oekraïners, overlastgevers en spoedzoekers onder te brengen. Hoewel een grote meerderheid van de gemeenteraad de plannen afwijst en het besluit nog niet definitief is, hopen de deelnemers dat ze met de stille tocht de druk op de gemeente nog meer kunnen vergroten om de plannen van tafel te krijgen.

Weerstand

De weerstand tegen het ‘dorpje’ werd dit weekend al zichtbaar, toen het stadhuis van Nissewaard werd beklad met leuzen als 'nee azc nee'. Organisator van de stille tocht Ewoud Nijeboer neemt afstand van dit vandalisme, maar begrijpt de frustratie. "De gemeente heeft dit plan zonder inspraak van de burgers doorgevoerd. Daarom gaan we donderdag demonstreren met de stille tocht, maar we hebben goede afspraken met de gemeente en houden ons aan de wet", zei hij voorafgaand tegen Hart van Nederland.

De gemeente laat in een reactie aan Hart van Nederland weten dat "iedereen het recht heeft om te demonstreren, mits men zich aan de regels houdt en alles ordentelijk verloopt". Daarover is contact geweest met de organisator, aldus de gemeente. "We faciliteren de demonstratie. Tijdens een vergadering van de raad hebben inwoners het recht om in te spreken. Zij doen dat richting de raadsleden."

Nieuw voorstel

Mocht het plan helemaal worden verworpen, dan is het belangrijk dat er snel een nieuw voorstel komt. "We hebben een opvangplek voor Oekraïners die over een aantal maanden ophoudt," vertelt woordvoerder Sandra Sumaiku tegen Hart van Nederland. "Zij staan zonder nieuwe opvang op straat. Daarnaast hebben we ons aan de spreidingswet te houden, en deze opvanglocatie zou daar ook bij helpen."