Bewoners Ter Apel voeren eigen grenscontroles uit, minister roept op te stoppen

Bewoners van Ter Apel hebben zaterdagavond eigen grenscontroles uitgevoerd uit protest tegen het Nederlandse asielbeleid. Op de N366 tussen het Groningse dorp en het Duitse Rütenbrock controleerden burgers auto's die van Duitsland naar Nederland rijden op asielzoekers. Zondagavond staat er een nieuwe 'controle' gepland.

De actievoerders vinden dat de politiek te weinig doet om asielzoekers tegen te houden en namen daarom het heft in eigen handen. Bij onze oosterburen zijn sinds september vorig jaar strengere grenscontroles en daardoor worden asielzoekers ook wel eens geweigerd. Asielzoekers kunnen daardoor in Nederland belanden, en dat hopen mensen uit Ter Apel op deze manier tegen te gaan.

Steun en verzet

Geert Wilders reageerde zondagmiddag enthousiast op X en nodigde zichzelf gelijk uit voor een volgende 'grenscontrole': "Fantastisch initiatief. Zou overal aan de grens moeten gebeuren. Als Schoof en de VVD het leger niet meteen massaal hiervoor inzetten, moeten we het zelf maar doen! Ik wil de volgende keer graag meedoen!", aldus de PVV-leider.

Justitie- en migratieminister David van Weel roept burgers echter op om niet zelf grenscontroles uit te voeren. "Ik begrijp de frustratie, maar ik roep deze groep echt op om dit niet te doen en te stoppen", zegt hij via een woordvoerder. "Laat de politie en marechaussee hun werk doen en hou je aan de wet."

"We kunnen in Nederland de huidige instroom niet aan en ik snap ook dat dit bij mensen tot frustratie kan leiden", aldus de demissionaire VVD-minister. "Maar het is niet de bedoeling dat burgers het recht in eigen hand gaan nemen." Sinds de val van het kabinet is Van Weel niet alleen verantwoordelijk voor justitie, maar ook voor asiel en migratie.

Geen strafbare feiten

Ook de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel bij hoort, is niet te spreken over de grenscontroles. "Het is verboden voor burgers om auto's aan te houden op de manier waarop de politie dat doet", aldus een woordvoerder. "Dergelijke acties zorgen voor enorm gevaarlijke situaties op en langs de weg."

"We begrijpen de onvrede en frustratie over het uitblijven van oplossingen rond de crisis in de asielopvang en de overlast die dat met zich meebrengt", vervolgt hij. Maar dergelijke grenscontroles zijn volgens de gemeente niet de oplossing. "Het is levensgevaarlijk en vragen om problemen. Hier zitten de inwoners van Ter Apel ook niet op te wachten."

De politie laat aan Hart van Nederland weten dat ze zaterdag ter plaatse waren en alleen mensen aantroffen op een parkeerterrein. Daarmee zijn geen strafbare feiten gepleegd.

