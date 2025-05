'Verras-azc' blijft gemoederen Zutphen bezighouden: 'Kan toch niet?'

Ontploffende buurtapps, verbaasde inwoners. In Zutphen is het tweede azc dat er vanaf 2028 moet komen, ook wel het dienstencentrum genoemd, het gesprek van de dag. Woensdagavond was er al een kleinschalige infoavond voor direct betrokkenen, die daar overigens een dag eerder pas de uitnodiging voor ontvingen. Donderdagavond zijn er veel meer genodigden welkom. Hoe valt het nieuws dat er, naast de 740 asielzoekers die Zutphen al opvangt, er nog eens 250 bij gaan komen?

Davina, eigenaresse van vergaderlocatie De Heicohoeve was er woensdagavond al bij. Haar perceel ligt aan dat wat nu bedoeld is voor het nieuwe, tweede azc. Ze vindt dat ze in de hoek zit "waar de klappen vallen." Te meer ook omdat ze zelf al jarenlang iets voor elkaar probeert te krijgen en dat maar niet lukt. "Drie jaar geleden hebben wij een plan ingediend om uit te breiden, het industrieterrein hiernaast groeit en wij willen dus ook groeien. Dit werd heel enthousiast ontvangen door de gemeente, maar daarna verdween het in een la. En dan nu dit."

De eigenaresse is lovend over de doorgaans open houding van Zutphen: "We zijn een heel vooruitstrevende gemeente. Maar wat ze nu precies willen, is mij een raadsel. De industrie moet groeien, maar nu komt er dus ook een azc. Heel bijzonder allemaal."

Door de strot?

Ook Irene Dijkhuizen was op de meeting woensdagavond. Die was wat haar betreft veel te kort. "Hier valt echt nog veel meer over te zeggen. Eerst hebben ze ons ook een zonnepark door de strot geduwd. Toen kwam de boodschap: we willen van al die losse industrie af. En nu duwt de politiek dit weer door. Kan toch niet?"

Dijkhuizen heeft zelf een manege, waar veel jeugd op afkomt. Dat er dan maximaal 250 asielzoekers naast komen te zitten, zit haar toch niet lekker. "Kijk naar Ter Apel. Dit komt daar rechtstreeks vandaan en daar zie je niet één gezin tussen zitten."

Wethouder Rick Verschure staat deze donderdagavond de nu veel grotere groep bewoners te woord en heeft nog steeds vertrouwen in een goede afloop. " Mensen mogen gefrustreerd zijn en mensen mogen tegen zijn. Maar ik maak me op dit moment geen zorgen dat er iets verkeerd gaat", aldus Verschure.