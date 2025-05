Nieuw dienstencentrum voor asielzoekers in Zutphen moet 30 jaar blijven

Het nieuwe centrum in Zutphen waar vreemdelingen de eerste weken van hun asielaanvraag doorlopen, moet er zeker 30 jaar blijven. Na de aanmelding in Ter Apel komen asielzoekers met bussen naar het nog te bouwen 'dienstencentrum'.

In Zutphen volgt verdere registratie van identiteit, nationaliteit, reissituatie en reden van asielaanvraag. Dat vertelden asielwethouder Rick Verschure en projectleider Anja van der Werf van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) woensdag tijdens een persbijeenkomst.

In Uden vond vorige maand nog een bijeenkomst plaats over een nieuw azc. Hart van Nederland maakte een reportage over de zorgen die omwonenden hebben (zie bovenstaande video).

De asielzoekers blijven maximaal zes weken op bedrijventerrein De Revelhorst, daarna moeten ze een plek hebben in een regulier azc voor de rest van het traject. Zowel het COA als de gemeente benadrukt dat hier streng op gehandhaafd gaat worden, net als op het maximumaantal asielzoekers van 250. "Tenzij er humanitaire gronden zijn iemand een dag of twee langer hier te houden, gaan we naar de rechter", aldus Verschure.

Kleinere locatie

Het COA hoopt uiteindelijk in meer gemeenten een dienstencentrum te openen, zei Van der Werf. Doordat mensen met de bus vanuit Ter Apel komen, is er net als in Budel een "gecontroleerde instroom". Maar de locatie in Zutphen wordt veel kleiner. Er komt geen school, omdat kinderen er te kort zijn. Een specifieke doelgroep is er niet. "Wie in Ter Apel aanklopt, kan hier terechtkomen."

De plannen voor het dienstencentrum zijn tweeënhalf jaar geleden gestart, zei Verschure. In februari zette het ministerie van Asiel een handtekening onder het plan voor het centrum, dat halverwege 2028 moet openen. De gemeente had de plannen woensdagavond na een besloten informatieavond voor directe omwonenden willen delen, maar nadat iemand de uitnodiging online "lekte" werden ze al eerder bekend.

Onrust

Op social media is er veel onrust ontstaan door het plan en daar baalt de wethouder van. "De realiteit wordt anders en vervolgens staat de waarheid onder druk." Liever had Verschure de achttien omwonenden en dertien ondernemers zelf ingelicht, zo snel mogelijk nadat het college dinsdagochtend akkoord had gegeven voor de samenwerking met het COA. Hierna worden nog meer informatie- en inspraakmomenten georganiseerd.

Met het centrum hoopt Zutphen het proces te versnellen, zodat mensen niet "onmenselijk lang" hoeven te wachten voor ze weten of hun asielaanvraag kans maakt, aldus Verschure. Het heeft geen invloed op het azc aan de andere kant van Zutphen. Daar worden tot in ieder geval 2031 zo'n zevenhonderd mensen opgevangen.

