Veel politie bij informatiebijeenkomst over asielzoekerscentrum in Uden

Bij de Kruisherenkapel in Uden is woensdagavond veel politie op de been vanwege een informatiebijeenkomst over een nieuw asielzoekerscentrum (azc). Vorige week liep een eerdere avond over hetzelfde onderwerp uit de hand (zie bovenstaande video). Toen moest de ME ingrijpen nadat er vuurwerk werd afgestoken en er met stenen naar agenten werd gegooid. Meerdere mensen werden daarbij gearresteerd.

De gemeente Maashorst, waar Uden onder valt, heeft besloten extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Volgens de gemeente gaan er op sociale media opnieuw oproepen rond om de bijeenkomst te verstoren, onder meer met vuurwerk. Daarom is voor delen van Uden een zogeheten veiligheidsrisicogebied ingesteld. Dat betekent dat agenten mensen daar zonder reden mogen fouilleren.

Rustige sfeer op plein

Tot nu toe verloopt de avond rustig, meldt een verslaggever van ANP. Bij de kapel hebben zich enkele tientallen demonstranten verzameld. Ze dragen spandoeken en laten weten fel tegen de komst van het azc te zijn. De sfeer is gespannen, maar beheersbaar.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Zorgen over opvanglocaties

De plannen van de gemeente zorgen al langer voor verdeeldheid in de regio. Behalve in Uden zelf, komen er ook opvanglocaties in Schaijk en Zeeland, allemaal binnen de gemeente Maashorst. Die opvangplekken zijn bedoeld voor onder anderen statushouders, alleenstaande minderjarige vluchtelingen en Oekraïners.

De zorgen onder omwonenden gaan niet alleen over veiligheid, maar ook over de impact op hun woonomgeving. Tijdens eerdere bijeenkomsten lieten buurtbewoners weten zich niet gehoord te voelen door de gemeente en vrezen ze voor overlast.

ANP