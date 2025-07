Anti-azc-demonstranten die eieren gooiden tegen gemeentehuis moeten nu flink betalen

Demonstranten die in maart eieren tegen het gemeentehuis in Sint-Michielsgestel gooiden, moeten de schoonmaakkosten betalen. Drie demonstranten moeten samen 2780 euro aftikken.

In maart demonstreerden honderden mensen dagenlang bij het gemeentehuis van Sint-Michielsgestel, de gemeente waaronder Berlicum valt. Tijdens die demonstratie werden onder meer eieren gegooid en lawaai gemaakt. Het gemeentehuis werd tijdens het protest flink beklad en bevuild.

Het schoonmaken van het gebouw moest met een hoogwerker en een hogedrukspuit, legt een woordvoerster van de gemeente uit. Dat lukte een schoonmaakbedrijf pas na twee keer.

Zo zag het protest eruit:

0:34 Fel protest tegen azc Berlicum: vuurwerk afgestoken en eieren gegooid

Volgens de woordvoerster is door de politie vastgesteld dat de drie personen in kwestie de schade aan het gemeentehuis hebben veroorzaakt. Het is volgens haar een normale gang van zaken dat dit soort schade wordt verhaald op de daders.

Opvanglocatie

Aanleiding voor de onrust was het nieuws dat het COA een principeakkoord had gesloten met een particuliere grondeigenaar over de komst van een opvanglocatie voor maximaal driehonderd asielzoekers.

De actiegroep Geen AZC in Berlicum was erbij die dagen, aldus Omroep Brabant. De groep snapt niet waarom het drietal moet opdraaien voor de schoonmaakkosten. "Na het protest in maart werden er politieboetes uitgedeeld voor het gooien van de eieren", zegt een woordvoerder tegen de regionale omroep. "Die boetes hebben we samen met alle demonstranten betaald."

De actiegroep is nu een crowdfunding gestart om de schoonmaakkosten voor de drie te kunnen betalen.