Zwolle stemt in met azc voor 400 asielzoekers, twee aanhoudingen bij protest

De gemeenteraad van Zwolle heeft ingestemd met de komst van een asielzoekerscentrum in een nieuw deel van de wijk Stadshagen. In het azc, dat in 2027 wordt gebouwd, moet ruimte komen voor maximaal vierhonderd asielzoekers. Een deel van de omwonenden en inwoners van Zwolle verzet zich tegen de komst van een COA-opvanglocatie in De Tippe.

Toen vrijwel alle partijen tijdens de raadsvergadering lieten weten in te stemmen met het azc, ontstond onrust op de publieke tribune. "Waarom zouden we naar u luisteren, u luistert toch ook niet naar ons?", riep iemand toen burgemeester Peter Snijders het publiek herhaaldelijk vroeg stil te zijn. Een deel van het publiek verliet vlak voor de formele stemming luid schreeuwend de zaal. "Wat een poppenkast, om te janken dit", werd onder meer geroepen.

Bij het protest zijn twee mensen aangehouden, meldt de politie. De politiewoordvoerder kan niet zeggen of het om betogers gaat. Toen de politie de mensen rond het provinciehuis van Overijssel vorderde te vertrekken, deden de twee dat niet en daarom zijn ze opgepakt. Ze zijn meegenomen naar het politiebureau.

Alleen de lokale partij Swollwacht stemde tegen. De andere negen partijen waren voor, nadat ze met het college afspraken hadden gemaakt over onder meer de omvang van het azc (maximaal vierhonderd asielzoekers) en over de komst van een politiepost in de wijk.

Wilders op bezoek

PVV-leider Geert Wilders was naar Zwolle gekomen om voor de raadsvergadering enkele honderden tegenstanders van een azc toe te spreken. Zij hadden zich verzameld op het plein voor het provinciehuis, waar de vergadering werd gehouden. Iets verderop stonden ook tientallen voorstanders. De politie hield beide groepen op afstand van elkaar.

Zwolle moet volgens de spreidingswet bijna 650 asielzoekers opvangen. Omdat enkele locaties in de stad binnenkort sluiten, heeft het college recent voorgesteld om een azc te openen in het nieuwbouwdeel van Stadshagen. Twee weken geleden verliep het debat hierover rumoerig. Vooral tegenstanders van de komst van een opvanglocatie lieten zich luidkeels horen. De raad was voor deze vergadering uitgeweken naar het provinciehuis in Zwolle, omdat daar meer ruimte is op de publieke tribune. Ook maandagavond vergaderde de Zwolse raad in het provinciehuis.

