Politie en ME rukken groots uit na dreiging bestorming azc in Den Bosch

Het was zaterdagavond onrustig rond het provinciehuis in Den Bosch. Na signalen dat er mogelijk een bestorming van het azc bij het Pettelaarpark werd voorbereid, rukte de politie massaal uit. Dat meldt Omroep Brabant.

Zo’n honderd agenten, waaronder ook ME’ers uit Amsterdam, werden ingezet uit voorzorg. De politie had informatie dat demonstranten zich wilden verzamelen bij het provinciehuis en later zouden doorstoten naar het asielzoekerscentrum.

Volgens de omroep zou het gaan om leden van de extreemrechtse actiegroep Defend Netherlands. Die groep was vorige week nog aanwezig bij een anti-immigratieprotest op het Malieveld in Den Haag, waar relschoppers veel schade veroorzaakten.

In een WhatsApp-groep zouden de plannen voor zaterdagavond zijn besproken. Daarin werd gesproken over een bestorming van het opvangcentrum rond negen uur.